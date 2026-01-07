< sekcia Regióny
V Trstenej začali s výstavbou budovy pre magnetickú rezonanciu
Budova MR bude prepojená s hlavným pavilónom, čo podľa nemocnice prinesie výrazný komfort pre liečených pacientov a rádiodiagnostické pracovisko.
Autor TASR
Trstená 7. januára (TASR) - V Hornooravskej nemocnici s poliklinikou (HNsP) Trstená v stredu začali s výstavbou budovy pre magnetickú rezonanciu (MR). HNsP Trstená o tom informovala na sociálnej sieti. Z oznámenia o vyhodnotení ponúk verejného obstarávania zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) vyplýva, že úspešný uchádzač zhotoví zákazku za takmer 515.500 eur s DPH.
Budova MR bude prepojená s hlavným pavilónom, čo podľa nemocnice prinesie výrazný komfort pre liečených pacientov a rádiodiagnostické pracovisko. „Výstavba musí byť ukončená do konca júna 2026. Veríme, že všetko prebehne bez komplikácií a stanovený termín dodržíme. S poskytovaním výkonov MR plánujeme začať v druhej polovici roka,“ uviedli z nemocnice.
MR pracovisko má zvýšiť ambulantnú starostlivosť, poskytnúť vyšší štandard samotným pacientom a znížiť čakaciu dobu na vyšetrenie MR. „V neposlednom rade prinesie dané pracovisko samotnej nemocnici aj značný finančný príjem, čím sa zvýši finančná nezávislosť nemocnice,“ uvádza sa v súťažných podkladoch. Stavebné práce budú realizované za plnej prevádzky nemocnice.
Budova MR bude prepojená s hlavným pavilónom, čo podľa nemocnice prinesie výrazný komfort pre liečených pacientov a rádiodiagnostické pracovisko. „Výstavba musí byť ukončená do konca júna 2026. Veríme, že všetko prebehne bez komplikácií a stanovený termín dodržíme. S poskytovaním výkonov MR plánujeme začať v druhej polovici roka,“ uviedli z nemocnice.
MR pracovisko má zvýšiť ambulantnú starostlivosť, poskytnúť vyšší štandard samotným pacientom a znížiť čakaciu dobu na vyšetrenie MR. „V neposlednom rade prinesie dané pracovisko samotnej nemocnici aj značný finančný príjem, čím sa zvýši finančná nezávislosť nemocnice,“ uvádza sa v súťažných podkladoch. Stavebné práce budú realizované za plnej prevádzky nemocnice.