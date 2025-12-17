< sekcia Regióny
V Trstenej získali certifikáciu na skríningové vyšetrenie
Pacientky čaká komplexná diagnostika na jednom mieste.
Autor TASR
Trstená 17. decembra (TASR) - Hornooravská nemocnica s poliklinikou (HNsP) v Trstenej získala po úspešnom absolvovaní všetkých potrebných procesov, splnení legislatívnych náležitostí a odborných skúšok certifikáciu na poskytovanie skríningového vyšetrenia od 1. januára 2026. Nemocnica o tom informovala na sociálnej sieti.
„Veľkým prínosom je vznik multidisciplinárneho tímu odborníkov - onkológa, chirurga, rádiológa a ďalších špecialistov, ktorí spoločne rozhodujú o najlepšom postupe liečby,“ podotkli z nemocnice.
Pacientky čaká komplexná diagnostika na jednom mieste, ktorá poskytuje mamografiu, sonografiu, magnetickú rezonanciu, biopsiu či odborné konzultácie s chirurgom špecialistom z Univerzitnej nemocnice Martin. Objednávanie na vyšetrenie bude poskytované online cez web HNsP v Trstenej.
„Tešíme sa, že môžeme ženám v regióne priniesť modernú, dostupnú a komplexnú starostlivosť bližšie k domovu, aj keď mnohí z radov lekárov cielene smerujú pacientky na vyšetrenia mimo nášho zariadenia, a týmto škodia tomuto programu,“ dodali z nemocnice.
„Veľkým prínosom je vznik multidisciplinárneho tímu odborníkov - onkológa, chirurga, rádiológa a ďalších špecialistov, ktorí spoločne rozhodujú o najlepšom postupe liečby,“ podotkli z nemocnice.
Pacientky čaká komplexná diagnostika na jednom mieste, ktorá poskytuje mamografiu, sonografiu, magnetickú rezonanciu, biopsiu či odborné konzultácie s chirurgom špecialistom z Univerzitnej nemocnice Martin. Objednávanie na vyšetrenie bude poskytované online cez web HNsP v Trstenej.
„Tešíme sa, že môžeme ženám v regióne priniesť modernú, dostupnú a komplexnú starostlivosť bližšie k domovu, aj keď mnohí z radov lekárov cielene smerujú pacientky na vyšetrenia mimo nášho zariadenia, a týmto škodia tomuto programu,“ dodali z nemocnice.