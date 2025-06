V trstenskej nemocnici otvorili nový denný psychiatrický stacionár

Trstená 16. júna (TASR) - Hornooravská nemocnica s poliklinikou v Trstenej má nový denný psychiatrický stacionár. Jeho výstavbu spolu s rekonštrukciou psychiatrického oddelenia za takmer 600.000 eur financoval Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) vďaka finančnej podpore z plánu obnovy a odolnosti. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Podľa riaditeľky odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvie Pekarčíkovej poskytuje trstenské psychiatrické oddelenie ústavnú starostlivosť s nadregionálnou pôsobnosťou a aktuálnou kapacitou 40 lôžok. „Z toho je 29 lôžok určených pre akútnych pacientov závislých od návykových látok. Oddelenie je plne vyťažené a potreba jeho modernizácie bola preto nevyhnutná,“ poznamenala Pekarčíková.



Nová jednopodlažná budova denného stacionára, prepojená so súčasným oddelením, ponúka moderné a terapeuticky zamerané priestory. Stacionár s kapacitou 20 miest bude slúžiť pacientom so schizofréniou, s afektívnymi poruchami, úzkosťami a poruchami osobnosti. „Vďaka intenzívnej dennej terapii predídeme opätovným hospitalizáciám a uľahčíme návrat pacientov do bežného života,“ podotkla Pekarčíková.



Celkové náklady na výstavbu a rekonštrukciu dosiahli približne 595.000 eur, pričom finančný príspevok z plánu obnovy a odolnosti bol v hodnote viac ako 521.000 eur. „Prístavba denného stacionára v Trstenej je dôkazom, že aj v menších regiónoch vieme prinášať moderné a účinné riešenia pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Verím, že tento priestor bude nielen miestom liečby, ale aj návratov k dôstojnému životu,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Doplnila, že projekt napĺňa jeden zo strategických cieľov ŽSK - vybudovať sieť stacionárov so psychosociálnou rehabilitáciou, ktoré prispejú k znižovaniu miery hospitalizácií, invalidity a nezamestnanosti a zároveň zlepšia kvalitu života ľudí s duševnými poruchami. „Duševné zdravie je čoraz častejšou témou v našej spoločnosti a zaslúži si plnohodnotnú pozornosť aj z pohľadu verejných investícií,“ uzavrela Jurinová.