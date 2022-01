Ľudí cez víkend zaočkujú v Trnave, Dunajskej Strede a v Skalici

Trnava 4. januára (TASR) – V Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) sa očkuje aj počas tohto víkendu. Možnosť nechať sa zaočkovať majú registrovaní aj neregistrovaní záujemcovia o prvú, druhú a tretiu dávku vakcín od Moderny a Pfizeru. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.



Premiérovo sa budú očkovať aj deti vo veku od päť do 11 rokov, ktoré sú zaregistrované prostredníctvom webu vakcinacia.nczisk.sk a prišla im potvrdzovacia správa s dátumom a časom očkovania.



Vo veľkokapacitnom očkovacom centre (VOC) v Trnave očkujú v piatok, sobotu a nedeľu (7. 1. - 9. 1.), vo VOC v Dunajskej Strede sa možno dať zaočkovať počas soboty a nedele. Okrem toho sa v sobotu očkuje aj na Strednej zdravotníckej škole v Skalici, kde podávajú do 18.00 h vakcínu od Pfizer/BioNTech pre záujemcov od 12 rokov.



VOC na Strednej odbornej škole (SOŠ) rozvoja vidieka na Námestí sv. Štefana v Dunajskej Strede je v sobotu otvorené do 11.00 h na očkovanie vakcínou od spoločností Pfizer/BioNTech pre záujemcov od päť do 11 rokov, od 12.00 do 18.00 h podajú vakcínu od Moderna pre záujemcov od 18 rokov. V nedeľu bude otvorené VOC v Dunajskej Strede od 8.00 do 18.00 h, očkovať sa bude vakcínou od Pfizer/BioNTech záujemcov od 12 rokov.



VOC v Trnave na SOŠ elektrotechnickej bude v piatok k dispozícii záujemcom vakcína od Pfizer/BioNTech pre deti vo veku od päť do 11 rokov v čase od 13.00 do 18.00 h. V sobotu do 18.00 h bude k dispozícii záujemcom vakcína od Pfizer/BioNTech vo veku od 12 rokov. V nedeľu bude otvorené VKOC v Trnave od 8.00 do 18.00 h, očkovať sa bude záujemcovia od 18 rokov vakcínou od Moderny.