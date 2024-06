V Tuhári chcú vybudovať zberný dvor, slúžil by aj okolitým obciam

Tuhár 9. júna (TASR) - Obec Tuhár v okrese Lučenec by chcela vybudovať nový zberný dvor. Náklady na jeho výstavbu a zabezpečenie techniky odhaduje na 450.000 eur. V prípade získania dotácie by zberný dvor mohol pomôcť aj okolitým samosprávam. Pre TASR to uviedol starosta obce Peter Čeman.



Projekt vybudovania zberného dvora v Tuhári je rozdelený na dve časti, stavebnú a technickú. "V stavebnej časti by bola postavená hala, oplotenie, spevnené plochy, osvetlenie a príjazdová komunikácia. V rámci technickej časti by mal byť traktor, nakladač a kontajnery na odpady," priblížil Čeman. Ako dodal, zberný dvor by chceli umiestniť za budovu obecného úradu, kde samospráva aj v súčasnosti dočasne uskladňuje rôzne odpady.



Obec už má v rámci projektu spracovanú projektovú dokumentáciu i právoplatné stavebné povolenie, náklady na výstavbu zberného dvora a nákup techniky odhaduje na približne 450.000 eur. "Podali sme žiadosť na strategicko-plánovací región Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš cez Banskobystrický samosprávny kraj. V prvom kole máme tento zámer schválený, v druhom kole sa bude ešte posudzovať," dodal starosta.



V Tuhári žije približne 330 obyvateľov, podľa starostu má však obec dobre nastavené odpadové hospodárstvo. S pomocou zberného dvora by efektívnosť zberu odpadov vedeli ešte zlepšiť, čo by malo priniesť aj zníženie nákladov. "Zároveň by sme pomohli okolitým obciam, Polichnu a Budinej. Ak by sa nám podarilo zberný dvor vybudovať, niektoré odpady by sme im vedeli odobrať a nemusia 30 kilometrov odvážať odpady, ktoré im nevedia odobrať zberové spoločnosti," skonštatoval Čeman.