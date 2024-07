V Tuhári pokračujú v príprave projektu prestavby bývalej školy na byty

Tuhár 30. júla (TASR) - Obec Tuhár v okrese Lučenec pokračuje v zámere prestavby bývalej základnej školy na nájomné byty. Samospráva pracuje na príprave projektu, žiadosť o financie chce predkladať budúci rok. Pre TASR to skonštatoval starosta obce Peter Čeman.



"Momentálne sme vo fáze už vypracovanej projektovej dokumentácie a pripravujeme žiadosti o vyjadrenie k územnému a stavebnému konaniu," priblížil starosta. Ako dodal, projekt chcú financovať prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania, podávanie žiadosti bude možné v januári budúceho roka. Dovtedy chce mať samospráva vysúťaženého aj dodávateľa stavebných prác.



Nájomné byty v Tuhári chce obec vybudovať v budove bývalej školy, ktorá zanikla pred približne 20 rokmi. "Počet bytov bude 11, dva jednoizbové, osem dvojizbových a jeden trojizbový. Priemer bude okolo 55 metrov štvorcových na byt. Ku každému bytu bude prislúchať aj jedno parkovacie miesto," dodal Čeman. Rozpočet samospráva ešte finalizuje, odhaduje však, že práce by mohli stáť približne milión eur.



S objektom niekdajšej školy mala obec pôvodne iné plány, vybudovať tu chcela domov sociálnych služieb. Na tento účel získala i dotáciu vo výške 600.000 eur, pre rast cien v stavebníctve a ďalšie krízy v ostatných rokoch sa však projekt zrealizovať nepodarilo. Obec sa preto rozhodla pre výstavbu nájomných bytov, o ktoré je medzi obyvateľmi záujem. "Byty budú slúžiť buď na príchod nových obyvateľov, alebo udržanie si tých, ktorí majú v pláne odísť do iných častí regiónu," uviedol starosta.