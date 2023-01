V Tuhári vďaka dotácii pribudnú nádrže na zachytávanie dažďových vôd

Tuhár 3. januára (TASR) – V obci Tuhár v okrese Lučenec pribudnú podzemné nádrže na zachytávanie dažďových vôd z verejných budov. Samospráva na projekt vodozádržných opatrení získala dotáciu z európskych zdrojov vo výške viac ako 170.000 eur. Pre TASR to uviedol starosta obce Peter Čeman.



O dotáciu na vybudovanie vodozádržných opatrení obec žiadala ešte v roku 2021, rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku samospráva dostala koncom novembra. Podzemné nádrže na zachytávanie dažďových vôd z verejných budov plánuje umiestniť v areáli budovy kultúrneho domu, kde sídli aj obecný úrad, a na cintoríne pri dome smútku.



"Pri obecnom úrade budú uložené tri podzemné nádrže, každá v objeme 16 kubíkov. Z nich pôjde vonkajší ventil a zároveň prepad z nádrží pôjde do dažďových okrasných záhonov," priblížil Čeman s tým, že dažďovú vodu budú využívať aj na polievanie verejnej zelene. Súčasťou projektu je tiež výmena starých asfaltových plôch pri kultúrnom dome za polovegetačné panely.



Štvrtú nádrž plánuje obec umiestniť na cintoríne v blízkosti domu smútku, zachytenú vodu chce samospráva využiť na polievanie. Vďaka dotácii bude na cintoríne opravený aj chodník, pričom budú pri rekonštrukcii využité priepustné materiály.



Obec Tuhár získala na vybudovanie vodozádržných opatrení z eurofondov približne 176.500 eur, ďalších vyše 9000 eur bude predstavovať spolufinancovanie samosprávy. Projekt má byť zrealizovaný do konca roka 2023. "V januári začneme robiť verejné obstarávanie na dodávateľa. Predpokladám, že na jar by sa mohla začať realizácia stavby," dodal starosta.