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V Tuhári vzniká nové interaktívne turisticko-informačné centrum
Projekt turisticko-informačného centra v Tuhári pripravovala miestna samospráva uplynulé dva roky.
Autor TASR
Tuhár 15. novembra (TASR) - V obci Tuhár v okrese Lučenec v tomto období vzniká nové turisticko-informačné centrum s interaktívnymi prvkami. Nachádzať sa bude v kultúrnom dome, kde pribudne i nový bezbariérový prístup. Samospráva na realizáciu projektu získala z európskych zdrojov vyše 250.000 eur. Pre TASR to uviedol starosta obce Peter Čeman.
Projekt turisticko-informačného centra v Tuhári pripravovala miestna samospráva uplynulé dva roky. Jeho súčasťou je rekonštrukcia vnútorných priestorov polyfunkčnej budovy, ktorá slúži ako kultúrny dom i obecný úrad. Nové zázemie pre návštevníkov pribudne v priestoroch na poschodí.
„Budú tam zabezpečené nové interaktívne a vzdelávacie prvky, cez dotykové obrazovky, premietacie prvky, bude tu 3D mapa obce Tuhár,“ priblížil starosta. Ako dodal, turisticko-informačné centrum bude tematicky zamerané najmä na históriu obce a turistické zaujímavosti v okolí. Prezentovať tu chcú aj známy tuhársky mramor, z ktorého bola vyrobená napríklad guľa vo fontáne počas Olympijských hier v austrálskom Sydney v roku 2000.
Prínosom projektu bude aj vybudovanie nového bezbariérového vstupu do budovy a ďalších bezbariérových prvkov. „Bude zabezpečená nová rampa, ktorá vie zdravotne znevýhodnených dostať na poschodie. Bude vybudované aj nové sociálne zariadenie s bezbariérovou prístupnosťou,“ doplnil Čeman s tým, že práce by mali byť dokončené do konca tohto roka.
Nové turisticko-informačné centrum má návštevníkom obce Tuhár a okolia doplniť možnosti na trávenie voľného času. Samospráva v ostatných rokoch vybudovala vyhliadku nad obcou, ďalšia pribudla pri náučnom chodníku vedúcom na Bralo a Bralce. V najbližších mesiacoch chce obec v rozvoji turizmu pokračovať s projektom rekonštrukcie rekreačnej chaty v Tuhárskej doline, ktorú samospráva získala zámennou zmluvou s Banskobystrickým samosprávnym krajom za pozemky pod cestami.
„Slúžiť bude na poskytovanie ubytovania, či už občanom obce, zamestnancom obce alebo aj turistom. Mala by sa tam zrekonštruovať celá strecha, obvodové steny, okná, dvere. Uvidíme, čo všetko nám z rozpočtu vydá,“ skonštatoval starosta s tým, že obec na obnovu chaty získala približne 33.000 eur, a to z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie a z rezortu financií po výjazdovom rokovaní vlády v Kriváni.
Projekt turisticko-informačného centra v Tuhári pripravovala miestna samospráva uplynulé dva roky. Jeho súčasťou je rekonštrukcia vnútorných priestorov polyfunkčnej budovy, ktorá slúži ako kultúrny dom i obecný úrad. Nové zázemie pre návštevníkov pribudne v priestoroch na poschodí.
„Budú tam zabezpečené nové interaktívne a vzdelávacie prvky, cez dotykové obrazovky, premietacie prvky, bude tu 3D mapa obce Tuhár,“ priblížil starosta. Ako dodal, turisticko-informačné centrum bude tematicky zamerané najmä na históriu obce a turistické zaujímavosti v okolí. Prezentovať tu chcú aj známy tuhársky mramor, z ktorého bola vyrobená napríklad guľa vo fontáne počas Olympijských hier v austrálskom Sydney v roku 2000.
Prínosom projektu bude aj vybudovanie nového bezbariérového vstupu do budovy a ďalších bezbariérových prvkov. „Bude zabezpečená nová rampa, ktorá vie zdravotne znevýhodnených dostať na poschodie. Bude vybudované aj nové sociálne zariadenie s bezbariérovou prístupnosťou,“ doplnil Čeman s tým, že práce by mali byť dokončené do konca tohto roka.
Nové turisticko-informačné centrum má návštevníkom obce Tuhár a okolia doplniť možnosti na trávenie voľného času. Samospráva v ostatných rokoch vybudovala vyhliadku nad obcou, ďalšia pribudla pri náučnom chodníku vedúcom na Bralo a Bralce. V najbližších mesiacoch chce obec v rozvoji turizmu pokračovať s projektom rekonštrukcie rekreačnej chaty v Tuhárskej doline, ktorú samospráva získala zámennou zmluvou s Banskobystrickým samosprávnym krajom za pozemky pod cestami.
„Slúžiť bude na poskytovanie ubytovania, či už občanom obce, zamestnancom obce alebo aj turistom. Mala by sa tam zrekonštruovať celá strecha, obvodové steny, okná, dvere. Uvidíme, čo všetko nám z rozpočtu vydá,“ skonštatoval starosta s tým, že obec na obnovu chaty získala približne 33.000 eur, a to z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie a z rezortu financií po výjazdovom rokovaní vlády v Kriváni.