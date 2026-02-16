< sekcia Regióny
V tuneli Považský Chlmec havarovalo osobné auto
Hasičom bola dopravná nehoda ohlásená o 4.30 h.
Autor TASR
Žilina 16. februára (TASR) - Žilinskí hasiči zasahovali v pondelok v skorých ranných hodinách v tuneli Považský Chlmec na diaľnici D3, kde havarovalo osobné motorové vozidlo. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, pri nehode sa zranila jedna osoba.
Hasičom bola dopravná nehoda ohlásená o 4.30 h. „Zranenej osobe poskytli predlekársku prvú pomoc a pomohli ju naložiť do vozidla záchrannej zdravotnej služby. Havarovaný automobil zabezpečili proti vzniku požiaru, vymedzili miesto udalosti a očistili vozovku,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.
Doplnilo, že počas zásahu bola diaľnica D3 v tuneli Považský Chlmec uzatvorená.
