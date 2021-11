POZOR: V tuneli Prešov bude počas víkendu uzavretý jeden jazdný pruh

Bratislava 26. novembra (TASR) - V tuneli Prešov v smere na Poprad bude počas víkendu uzavretý jeden jazdný pruh. Dôvodom je pravidelná kontrola tunela. Vodičov na to upozorňuje Národná diaľničná spoločnosť (NDS).



Obmedzenie bude podľa NDS od soboty (27. 11.) od 21.00 h do nedele (28. 11.) do 1.00 h. "Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu a rýchlosť v tuneli bude znížená na 60 kilometrov za hodinu," informovala NDS.