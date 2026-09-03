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VODIČI, POZOR: Vo frekventovanom tuneli je pokazené auto
Rýchlosť je znížená na 60 kilometrov za hodinu.
Autor TASR
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Prešov 3. septembra (TASR) - V tuneli Prešov v smere na Poprad sa nachádza pokazené osobné vozidlo. Pravý jazdný pruh je preto uzavretý. Informuje o tom prešovská krajská polícia na svojej sociálnej sieti.
Uvádza tiež, že rýchlosť je znížená na 60 kilometrov za hodinu. „Pracovníci Národnej diaľničnej spoločnosti sú v úseku a intenzívne pracujú na sprejazdnení cesty. Žiadame vodičov o opatrnosť a rešpektovanie pokynov,“ dodala.
Uvádza tiež, že rýchlosť je znížená na 60 kilometrov za hodinu. „Pracovníci Národnej diaľničnej spoločnosti sú v úseku a intenzívne pracujú na sprejazdnení cesty. Žiadame vodičov o opatrnosť a rešpektovanie pokynov,“ dodala.