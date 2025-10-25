V tuneli Sitina sa zrazili dve autá, blokovaný je ľavý pruh

Bratislava 25. októbra (TASR) - V bratislavskom tuneli Sitina smerom zo Stupavy sa zrazili dve autá, blokovaný je ľavý pruh. Informuje o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.



„Na bratislavskej diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom zo Stupavy sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je ľavý pruh, krátko sa zdržíte,“ priblížila.