V tuneli Sitina sa zrazili dve autá, blokovaný je ľavý pruh

Na archívnej snímke dopravné značenie usmerňuje vozidlá na obchádzku pred neprejazdným tunelom Sitina v Bratislave. Foto: TASR

Na bratislavskej diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom zo Stupavy sa zrazili dve osobné autá.

Autor TASR
Bratislava 25. októbra (TASR) - V bratislavskom tuneli Sitina smerom zo Stupavy sa zrazili dve autá, blokovaný je ľavý pruh. Informuje o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.

Na bratislavskej diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom zo Stupavy sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je ľavý pruh, krátko sa zdržíte,“ priblížila.
