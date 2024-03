ZDRŽÍTE SA: V Sitine sa zrazili autá, viaceré semafory nefungujú

Bratislava 21. marca (TASR) - V bratislavskom tuneli Sitina v smere z Lamača do Mlynskej doliny sa v ľavom jazdnom pruhu zrazilo vo štvrtok ráno viacero áut. Vodiči sa zdržia v kolóne približne 20 minút. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



So zdržaniami vo všetkých smeroch treba počítať aj pre nefunkčné semafory na Trnavskom mýte. Na hlavných dopravných ťahoch sa preto tvoria dlhé a pomalé kolóny. Semafory nefungujú ani na križovatke Bajkalská - Vajnorská - Jarošova. Vodiči sa ani tam nevyhnú zdržaniu, premávku tam riadi polícia. Zvýšiť opatrnosť a pozornosť by mali vodiči aj na ďalších križovatkách v hlavnom meste. Semafory nefungujú totiž ani na križovatke Miletičova - Trenčianska a tiež Vajnorská - Riazanská, kde sa vodiči taktiež zdržia vo všetkých smeroch.



Približne polhodinu si vodiči postoja aj v kolóne na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 od Malaciek a Stupavy.