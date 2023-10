VODIČI, POZOR: V Tuneli Sitina smerom do Petržalky sa zrazili dve autá

Bratislava 11. októbra (TASR) - V Tuneli Sitina smerom do bratislavskej Petržalky sa zrazili dve autá. Vodiči sa zdržia 30 minút. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Kolóna je na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 smerom zo Stupavy. Vodiči sa zdržia 45 minút. Pre nehodu sa premávka spomaľuje aj pred Mostom Apollo smerom z Petržalky. Nehodu dokumentujú na Račianskej ulici, smerom do centra, vodiči sa krátko zdržia.