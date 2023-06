ZASEKNUTÝ ŽERIAV V TUNELI SITINA: Zdržíte sa, tvoria sa kolóny

Bratislava 14. júna (TASR) - V Tuneli Sitina v Bratislave v smere do Stupavy sa v stredu ráno zasekol žeriav. Blokovaný je pravý pruh a v kolóne sa stojí už na Moste Lanfranconi, zdržanie sa odhaduje na 20 minút. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



"Aktuálne je z dôvodu poruchy žeriava v tuneli Sitina neprejazdný pravý jazdný pruh smer Malacky," uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková s tým, že ľavý pruh je plne prejazdný. Zároveň vyzvala vodičov na to, aby zvýšili svoju opatrnosť a pozornosť pri prejazde. "Prípadne využili alternatívne trasy a riadili sa pokynmi polície," doplnila.



Vodiči si tiež postoja na vjazde do Bratislavy po starej Seneckej ceste z Bernolákova desať minút. Počkajú si aj medzi Bernolákovom a Ivankou pri Dunaji, odhadované zdržanie je 15 minút.



Stella centrum upozorňuje na kolóny, ktoré sa tvoria na diaľnici D2 medzi Lozornom a Stupavou, vodiči si postoja do 15 minút. Do desiatich minút si počkajú na diaľnici D1 od Zlatých pieskov cez Prístavný most do Petržalky.



Rovnako sa vodiči zdržia aj pri vjazde do centra hlavného mesta z Račianskej ulice. Zelená vlna upozorňuje na kolónu v Mlynskej doline smerom na Patrónku, zdržanie je odhadované na 20 minút.