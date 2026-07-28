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V tuneli Višňové došlo k stretu dvoch dodávok

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Premávka je odklonená na obchádzkovú trasu.

Autor TASR
,aktualizované 
Višňové 28. júla (TASR) - V tuneli Višňové na diaľničnom úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala došlo v utorok doobeda k stretu dvoch dodávok v pravej tunelovej rúre v smere na Martin. Informovala o tom polícia na portáli Ministerstva vnútra SR. Žilinská krajská polícia upozornila, že tunel je z bezpečnostných dôvodov dočasne uzatvorený. Premávka je odklonená na obchádzkovú trasu.

„Vyzývame vodičov, aby rešpektovali dopravné značenie v tuneli, neprekračovali najvyššiu dovolenú rýchlosť a dodržiavali bezpečnú vzdialenosť od vozidla jazdiaceho pred ním,“ zdôraznila polícia. Obchádzková trasa pri uzatvorenom tuneli vedie po ceste I/18 cez Strečniansku úžinu.
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