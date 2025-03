V tuneloch na severe Slovenska sa bude natáčať film

Bratislava 12. marca (TASR) - Tohtoročná jarná údržba štyroch diaľničných tunelov na severe Slovenska bude spojená s natáčaním filmu. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyšla v ústrety filmárom, ktorí chcú natočiť akčný film v žilinskom regióne a tí na oplátku prispejú státisícami eur na infraštruktúrne projekty realizované NDS v tomto regióne. Informovala o tom mediálna komunikácia NDS.



Počas marca a apríla NDS uzavrie diaľničné tunely Poľana a Svrčinovec na D3 a tunely Žilina a Ovčiarsko na D1. "Filmárska činnosť v tuneloch bude prebiehať súbežne so základnými úkonmi, ktoré sú spojené s jarnou údržbou. Pôjde napríklad o čistenie tunelového ostenia, chodníkov, vozovky, kanalizácie a o servis technologického vybavenia tunelov," priblížila NDS.



Upozornila, že v prípade tunela Poľana prebehne aj plánovaná oprava požiarneho vodovodu, ktorá sama osebe vyžaduje vrátane skúšok takmer tri týždne. "Obojsmerná uzávera úseku D3 Svrčinovec - Skalité vrátane tunelov Poľana a Svrčinovec bude prebiehať od 21. marca do 16. apríla. Uzávera úseku D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka vrátane tunelov Žilina a Ovčiarsko v oboch smeroch bude prebiehať od 23. marca do 6. apríla," upresnili diaľničiari.



Obchádzka v prípade tunelov na D3 povedie v smere od Čadce na Poľsko po ceste I/11 smer Český Tešín cez obec Zátky. V smere od Poľska na Svrčinovec bude doprava presmerovaná na cestu I/12 s obmedzením pre vozidlá nad 7,5 tony.



V prípade tunelov na D1 bude obchádzka vedená v smere Bratislava - Žilina cez diaľnicu D3, a to od križovatky uzol Žilina. V opačnom smere bude doprava presmerovaná na cestu I/64 od križovatky Žilina - Solinky.