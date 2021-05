V Turčianskej galérii otvoria výstavu Ladislava Záborského

Martin 4. mája (TASR) – V Turčianskej galérii v Martine otvoria vo štvrtok (6. 5.) výstavu Ladislav Záborský – Nebo ako závažná realita. Výstava je podľa jej kurátorky Jarmily Kováčovej venovaná storočnici narodenia akademického maliara Ladislava Záborského.



"Predstavuje v prevažnej miere autorovu maliarsku tvorbu v retrospektívnom zábere, ktorá vznikala od konca 30. rokov 20. storočia až do prvej dekády 21. storočia. S ambíciou predstaviť návštevníkom rozmanitosť a členitosť tém a motívov, ku ktorým sa Záborský vracal počas svojej sedemdesiatpäťročnej tvorivej cesty," doplnila kurátorka výstavy.



Pripomenula, že prvú samostatnú výstavu mal v Košiciach v roku 1946. "Pre silnú duchovnú tematizáciu svojej tvorby inklinoval Záborský názorovo i ľudsky k umelcom, s ktorými ho spájal vzťah ku kresťanským hodnotám (A. Trizuljak a V. Hložník). O mnoho rokov neskôr (1973) sa všetci traja umelci podieľali na výzdobe interiéru kostola v Zelenči, kde Záborský vytvoril jednu zo svojich Krížových ciest," uviedla Kováčová.



Po roku 1989 sa takmer výlučne venoval evanjelizačnej maľbe. "V tomto smere ho teda môžeme smelo nazvať v celoslovenskom meradle solitérom. V generácii, ktorú autorova tvorba reprezentovala, sa nik iný nevenoval sakrálnemu umeniu s takou systematickosťou a súčasne maliarsky i duchovne vyčerpávajúcim spôsobom. Obrazy považoval za nástroj evanjelizácie, misijné poslanie a príležitosť pre duchovnú meditáciu," podotkla kurátorka výstavy.



"V nemenej dôležitom pláne prináša Záborského dielo posolstvá kresťanskej morálky, definuje dobro a zlo, lásku a nenávisť, ponúka odpovede na existenciálne otázky ľudstva, ktoré ho sprevádzajú od stvorenia. Otázky stvorenia a božskej podstaty človeka, jeho pádu a odsúdenia pre hriech, obrátenie alebo osobná spása človeka, zasľúbenie večného života a radostný život naplnený pokojom. To všetko sú ideové námety a témy, prestupujúce naprieč všetkými obdobiami sakrálnej línie tvorby Ladislava Záborského," dodala Kováčová.



Výstava Ladislav Záborský – Nebo ako závažná realita potrvá v Turčianskej galérii v Martine do 30. júna 2021.