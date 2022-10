V Turčianskej galérii sprístupnili výstavu Otvorený archív F. Štefunku

Martin 9. októbra (TASR) – V Turčianskej galérii (TG) v Martine sprístupnili vo štvrtok (6. 10.) výstavu Otvorený archív Fraňa Štefunku, ktorá má divákom ponúknuť možnosť nahliadnuť do sochárovho archívu.



"Nejde o klasickú výstavu, prezentujúcu samostatne adjustované diela. Ale skôr poodhalenie zákulisia prípravy väčšieho výskumného projektu, ktorého výsledkom bude samostatná výstava Fraňa Štefunka v roku 2023 v TG v Martine a v Galérii Jána Koniarka v Trnave," uviedla galéria.



Zámerom výskumného projektu Otvorený archív Fraňa Štefunku je opätovná revízia obsahu archívu. "Prehodnotiť dokumentačný alebo umelecko-historický význam jednotlivých artefaktov a podľa stanovených kritérií zaradiť diela do dokumentačného alebo zbierkového fondu galérie, prípadne navrhnúť ich vyradenie z evidencie. Otvorený archív tiež vnímame aj ako dočasnú platformu na voľnejšie narábanie s jeho obsahom, ktorý môže inšpirovať k vzniku nových diel," doplnila TG.



Štefunkov archív získala TG do majetku ako dar v auguste 1994. "Nákupnou komisiou na tvorbu zbierok v tom čase prešlo iba niekoľko zachovalých sôch. Sadrové plastiky a formy zostali iba ako súčasť archívu v postupne chátrajúcich priestoroch hospodárskeho dvora pri galérii," dodala galéria.



Fraňo Štefunko (1903 - 1974) bol sochár, publicista, profesor na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1949 - 1971). Študoval na Umelecko-priemyselnej škole v Prahe (1925 - 1930), v roku 1932 sa natrvalo usadil v Martine.



Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.