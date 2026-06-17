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V Turčianskych Tepliciach je výstava martinského fotografického klubu

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Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Fotografie jeho členov si budú môcť obyvatelia i návštevníci kúpeľného mesta pozrieť počas celej letnej sezóny.

Autor TASR
Turčianske Teplice 17. júna (TASR) - Pešiu zónu v Turčianskych Tepliciach doplnila exteriérová výstava Fotoklubu Karola Plicku z Martina. Fotografie jeho členov si budú môcť obyvatelia i návštevníci kúpeľného mesta pozrieť počas celej letnej sezóny. Informoval o tom na sociálnej sieti primátor Igor Hus.

Exteriérová výstava prezentuje 40 fotografií od 18 autorov z Fotoklubu Karola Plicku z Martina, ktorý patrí medzi najstaršie neprofesionálne združenia pôsobiace v oblasti fotografie.

„Cieľom výstavy je ukázať divákovi, že krásno je všade okolo nás, treba ho len hľadať a, samozrejme, zachytiť tieto pohľady fotoaparátom,“ priblížil Hus.

Fotopromenáda podľa neho potrvá v kúpeľnom parku a na pešej zóne do 20. septembra. Spolu s Fotoklubom Karola Plicku sa na jej prezentácii podieľajú aj miestne kúpele a mesto.
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