V Turčianskych Tepliciach možno požiadať o dotácie v určenom termíne

Turčianske Teplice 27. januára (TASR) - Organizácie môžu o dotácie z rozpočtu mesta Turčianske Teplice po novom požiadať len v presne stanovenom termíne. Prísnejšie kritérium stanovuje príslušné všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré vstúpilo do platnosti na začiatku tohto roka.



"Nové VZN stanovuje prísnejšie kritériá pre oprávnených žiadateľov. Výraznou zmenou je podávací termín. Po novom môžu oprávnení žiadatelia podávať žiadosti len v termíne od 15. januára do 15. marca príslušného rozpočtového roka," uviedla samospráva kúpeľného mesta na svojej webovej stránke.



Oprávnení žiadatelia môžu taktiež podať iba jednu žiadosť, to znamená, ak robia viacero aktivít počas roka, vypíšu jednu žiadosť na všetky aktivity dokopy a vytvoria jeden projekt. "S novým VZN boli vypracované aj nové tlačivá, žiadosť a vyúčtovanie tak po novom musia podávať len na nich," dodala radnica.



O dotácie z rozpočtu mesta môžu organizácie požiadať najmä na činnosti v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, životného prostredia či sociálnych záležitostí.