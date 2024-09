V Turčianskych Tepliciach odvezú elektrický odpad priamo od domov

Turčianske Teplice 8. septembra (TASR) - Obyvatelia Turčianskych Teplíc sa budú môcť opäť zbaviť veľkoobjemového i elektrického odpadu. Nepotrebné spotrebiče či nábytok odvezú Technické služby (TS) vo vybraných termínoch priamo spred domov. Informovala o tom radnica.



TS vykonajú zber veľkoobjemového odpadu 11. a 18. septembra, 11. septembra bude na území Turčianskych Teplíc, v druhý termín v mestských častiach Dolná Štubňa, Diviaky a Turčiansky Michal.



Obyvatelia budú môcť odovzdať nepotrebný nábytok a iný odpad väčších rozmerov. "Žiadame občanov, aby veľkoobjemový odpad vyložili pred brány svojich domov alebo na obvyklé miesto likvidácie komunálneho odpadu, teda k zbernej nádobe do 7.00 h v deň zberu," uviedla radnica.



Bezplatný zber elektroodpadu zabezpečia TS na celom území mesta 25. septembra. "Do takéhoto druhu odpadu patria napríklad vyradené elektrické a elektronické zariadenia, žiarivky, iný odpad obsahujúci ortuť, batérie, akumulátory a iné," pripomenula radnica.



Nepotrebné elektrospotrebiče musia obyvatelia rovnako vyložiť pred brány svojich domov alebo k zberným nádobám do 7.00 h v deň zberu.