V Turčianskych Tepliciach sa môže za parkovanie platiť SMS a QR kódom
Autor TASR
Turčianske Teplice 13. novembra (TASR) - Vodiči budú môcť za parkovanie na vybraných plochách v Turčianskych Tepliciach platiť po novom aj prostredníctvom SMS správy a QR kódu. Nové spôsoby platby schválili mestskí poslanci v rámci príslušného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na svojom rokovaní v stredu (12. 11.).
Novou miestnou normou radnica primárne reagovala na protest prokuratúry, ktorá namietala viaceré ustanovenia v pôvodne prijatom VZN. Do novej miestnej normy radnica zahrnula všetky pripomienky prokuratúry, zakomponovala tam i niektoré ustanovenia prevádzkového poriadku. Nový prevádzkový poriadok budú schvaľovať mestskí poslanci na svojom ďalšom rokovaní.
Vedúci oddelenia plánovania a rozvoja mesta Alexander Chvojka priblížil, že radnica zároveň v rámci VZN zaradila nové možnosti platby, po platbe v parkovacom automate a prostredníctvom mobilnej aplikácie budú mať vodiči možnosť zaplatiť i prostredníctvom SMS a cez tzv. QR kód.
„Z tohto dôvodu bola doplnená i príloha číslo 3 o nové sadzby poplatkov. Parkovné prostredníctvom elektronickej aplikácie zostáva rovnaké, a to 0,50 eura za prvú začatú hodinu a 0,80 eura za každú ďalšiu hodinu v súlade s pôvodne schváleným májovým VZN, kde sme zvyšovali sadzby. Pridávajú sa nové sadzby za SMS, cena parkovného v nadväznosti na maržu poskytovateľa, teda mobilného operátora je 0,60 eura za prvú začatú hodinu a 0,90 eura za každú ďalšiu hodinu,“ doplnil Chvojka.
Nové VZN podľa neho nerieši rozšírenie parkovacej zóny o nové lokality, toto bude samospráva riešiť v budúcom období, v rámci ktorého spracuje nový samostatný projekt. „Bude si to, samozrejme, vyžadovať aj kompletnú výmenu všetkých dopravných značiek, keďže medzičasom došlo k schváleniu nových zákonných predpisov, hlavne čo sa týka dopravného značenia,“ dodal.
