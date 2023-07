V Tureckej sa koná súťaž vo varení a jedení bryndzových halušiek

Turecká 15. júla (TASR) - V obci Turecká v Banskobystrickom okrese sa bude v sobotu súťažiť vo varení a jedení národného jedla Slovákov, bryndzových halušiek. Oficiálne otvorenie 26. ročníka Halušky Fest Turecká sa uskutoční o 9.30 h a jeho záver je plánovaný v nedeľňajších (16. 7.) skorých ranných hodinách.



Štvorčlenné družstvá budú súperiť v jednej z dvoch kategórií. Pripraviť budú môcť tradičné bryndzové halušky alebo halušky tisíc chutí. Podmienkou je, aby sa všetci súťažiaci rovnakou mierou podieľali na ich príprave, varení a jedení. Dôležitý je čas prípravy halušiek, ale aj ich kvalita. Súčasťou celodennej akcie je tiež pestrý kultúrny program a remeselný jarmok.



Ako informovala obec na svojom webe, oproti predchádzajúcim ročníkom dôjde k zmene organizácie dopravy. V sobotu od 7.00 do 24.00 h platí uzávera cesty v Tureckej. Doprava je presmerovaná po vedľajšej miestnej komunikácii. Motorizovaných návštevníkov prichádzajúcich z oboch prístupových smerov po ceste I. triedy navedie dočasné dopravné značenie a personál na cestu III. triedy v obci Staré Hory. Nasmerujú ich na parkovaciu plochu pri vodnej nádrži Salašky, odkiaľ sa dostanú turistickým chodníkom do centra podujatia.



"Apelujeme na vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie, pokyny organizátora a neparkovali popri miestnych komunikáciách a ceste III. triedy, pretože je z nariadenia hasičov a polície požadované zabezpečiť obojsmernú priepustnosť týchto komunikácií," upozorňuje dedina s tým, že protiprávne zaparkované motorové vozidlá bezodkladne odtiahnu.



Návštevníci môžu využiť kyvadlovú dopravu Staré Hory -Turecká. Haluškobus premáva od 9.00 do 19.00 h obojsmerne a zadarmo.