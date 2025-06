V Tureckej sa po roku opäť zídu na súťaži milovníci halušiek

Turecká 27. júna (TASR) - V Tureckej v okrese Banská Bystrica sa opäť zídu milovníci halušiek. V piatok sa tam začína v poradí 28. ročník Majstrovstiev Slovenska a Európy vo varení a jedení bryndzových halušiek. Hlavný program, začiatok súťaže a jej vyhodnotenie, sa uskutoční v sobotu (28. 6.).



Ako informuje obec Turecká, ktorá podujatie organizuje, súťažiť sa bude v dvoch kategóriách - tradičné bryndzové halušky a halušky tisíc chutí, v ktorej môžu súťažiaci použiť ingrediencie podľa svojej chuti. Záujemcovia o súťaž sa môžu prihlásiť do soboty prostredníctvom internetového formulára alebo v deň konania pretekov osobne u hlavného rozhodcu.



Súťaží sa v štvorčlenných družstvách, pričom všetci jeho členovia sa podieľajú rovnakou mierou na ich príprave, varení a jedení. Hodnotí sa výsledný čas varenia a jedenia, ako aj kvalita uvarených halušiek.



Súčasťou dvojdňového podujatia bude už tradične bohatý sprievodný program, v ktorom nebude chýbať remeselný jarmok, tombola, hudobné vystúpenia či atrakcie pre najmenších návštevníkov.



Podujatie si vyžiada tiež dopravné obmedzenia. Obec na svojej internetovej stránke informuje, že cesta v obci bude v piatok od 14.00 do 24.00 h a v sobotu od 7.00 do 24.00 h uzavretá, pričom doprava bude presmerovaná po vedľajšej miestnej komunikácii a značená bude dopravným značením.



Motorizovaných návštevníkov navedie dočasné dopravné značenie a personál na cestu tretej triedy v obci Staré Hory, odkiaľ ich nasmerujú na parkovaciu plochu pri vodnej nádrži Salašky. Z tohto miesta vedie na miesto podujatia turistický chodník. K dispozícii bude aj kyvadlová doprava z obce Staré Hory, „haluškovláčik“ bude premávať od 8.00 do 19.00 h.