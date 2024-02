V turistickej útulni Poľana nad Hriňovou zaznamenali vlani 36 pobytov

Hriňová 16. februára (TASR) - V turistickej útulni Poľana nad Hriňovou v Detvianskom okrese zaznamenali vlani 36 pobytov. Niektoré boli na viac dní, ďalšie na víkend. Pre TASR to uviedol vedúci oddelenia vnútornej správy hriňovského úradu Marian Babic.



Dodal, že turisti boli z regiónov Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Prešov, Košice, Kežmarok i Banská Bystrica. Boli to aj Zvolen, Lučenec, Trnava, Malacky, Bratislava, Trenčín a Nitra. Prišli však aj domáci turisti z Hriňovej a okolia. Podľa neho 13 pobytov bolo na päť dní, deväť na sedem dní a najviac, 14 pobytov, bolo na dva dni.



Babic spomenul, že údržba útulne nie je náročná a zahŕňa bežnú prevádzkovú starostlivosť. Sú to drobné opravy, vynesenie odpadkov i úprava okolia. "Návštevníci sú v prevažnej väčšine disciplinovaní a rešpektujú pravidlá správania sa na útulni," objasnil s tým, že riešili už drobné opravy ako rozbité okno na dverách i poškodenie dverí. Poznamenal, že to však nebolo nič závažné. "Najväčším problémom je, že tam návštevníci nechávajú jedlo ako kečup, horčica a rôzne dochucovadlá. To priťahuje do útulne myši, hraboše i plchy," priblížil.



V tomto roku nemajú okrem bežných výdavkov na prevádzku útulne žiadne investície. "Apelujem na všetkých turistov, aby sa správali zodpovedne k prírode a v zmysle zásad pobytu na útulniach," reagoval. Znamená to, aby si po sebe upratali a odniesli všetko čo si so sebou priniesli. Podľa neho majú od turistov prevažne pozitívnu spätnú väzbu.



Cieľom premeny bývalej koliby na turistickú útulňu bola kompletná obnova chátrajúceho objektu na nové funkčné využitie. Objekt pastierskej kultúry v minulosti slúžil na uskladnenie sena a chov hovädzieho dobytka. Rekonštrukcia zachovala pôvodné architektonické prvky s minimálnymi zásahmi. Pre ľudí ju otvorili v roku 2021. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v turistickom informačnom centre v Hriňovej



Turisti, ktorí prespia v oboch útulniach, môžu navštíviť oblasť Javorinka - skalný útvar Kešovka, kde je jeden z najkrajších výhľadov na Podpoľaní. Z tohto miesta vidieť hriňovské lazy, Detvu, Hriňovú, okolité doliny, polia a vrchy. V blízkosti sa nachádza náučný chodník k vodopádu Bystrô.