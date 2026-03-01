< sekcia Regióny
V turistickej útulni Poľana nad Hriňovou zaznamenali vlani 30 pobytov
Dodala, že turisti boli hlavne domáci, z Banskobystrického samosprávneho kraja.
Autor TASR
Hriňová 1. marca (TASR) - V turistickej útulni Poľana nad Hriňovou v Detvianskom okrese zaznamenali vlani 30 pobytov. Väčšina z nich bola na jednu noc, a to najmä počas leta. TASR o tom informovala Katarína Kamenská z Turistického informačného centra (TIC) v Hriňovej.
Dodala, že turisti boli hlavne domáci, z Banskobystrického samosprávneho kraja. Prichádzali z miest ako Zvolen, Brezno a Lučenec. Keď boli hostia zo Slovenska, najviac ich bolo zo západného Slovenska. Podľa nej 21 pobytov bolo na jednu noc a deväť na dve noci. Najviac z nich bolo v marci, máji a júli. Najmenej ich bolo vo februári. „Návštevnosť útulne je vysoká počas letných mesiacov, v období školských prázdnin a predĺžených víkendov,“ objasnila s tým, že najdlhšie ľudia ostávali na dve noci.
TIC pripomína, že údržba útulne nie je náročná a zahŕňa bežnú prevádzkovú starostlivosť. Sú to drobné opravy i úprava okolia. Aj napriek pokynom však niektorí turisti nerešpektujú pravidlá správania sa na útulni. „Týka sa to udržiavania čistoty, niektorí hlásia špinavé riady, neudržiavané povrchy, chýbajúce alebo poškodené vybavenie,“ poznamenala. Odradiť nezodpovedných nájomníkov by podľa nej mohlo zvýšenie poplatku za ubytovanie. Ľudia však do TIC prichádzajú aj s takými návrhmi, že radi pomôžu pri údržbe útulne.
Najväčším problémom je, že v interiéri návštevníci nechávajú jedlo ako kečup, horčica a rôzne dochucovadlá. To priťahuje do útulne myši, hraboše i plchy. „Apelujeme na všetkých turistov, aby sa správali zodpovedne k prírode a v zmysle zásad pobytu na útulniach,“ reagovalo TIC. Znamená to, aby si po sebe upratali a odniesli všetko, čo si so sebou priniesli.
Cieľom premeny bývalej koliby na turistickú útulňu bola kompletná obnova chátrajúceho objektu na nové funkčné využitie. Rekonštrukcia zachovala pôvodné architektonické prvky s minimálnymi zásahmi. Pre ľudí ju otvorili v roku 2021.
Turisti, ktorí prespia v útulni, môžu navštíviť oblasť Javorinka - skalný útvar Kešovka, kde je jeden z najkrajších výhľadov na Podpoľaní.
Dodala, že turisti boli hlavne domáci, z Banskobystrického samosprávneho kraja. Prichádzali z miest ako Zvolen, Brezno a Lučenec. Keď boli hostia zo Slovenska, najviac ich bolo zo západného Slovenska. Podľa nej 21 pobytov bolo na jednu noc a deväť na dve noci. Najviac z nich bolo v marci, máji a júli. Najmenej ich bolo vo februári. „Návštevnosť útulne je vysoká počas letných mesiacov, v období školských prázdnin a predĺžených víkendov,“ objasnila s tým, že najdlhšie ľudia ostávali na dve noci.
TIC pripomína, že údržba útulne nie je náročná a zahŕňa bežnú prevádzkovú starostlivosť. Sú to drobné opravy i úprava okolia. Aj napriek pokynom však niektorí turisti nerešpektujú pravidlá správania sa na útulni. „Týka sa to udržiavania čistoty, niektorí hlásia špinavé riady, neudržiavané povrchy, chýbajúce alebo poškodené vybavenie,“ poznamenala. Odradiť nezodpovedných nájomníkov by podľa nej mohlo zvýšenie poplatku za ubytovanie. Ľudia však do TIC prichádzajú aj s takými návrhmi, že radi pomôžu pri údržbe útulne.
Najväčším problémom je, že v interiéri návštevníci nechávajú jedlo ako kečup, horčica a rôzne dochucovadlá. To priťahuje do útulne myši, hraboše i plchy. „Apelujeme na všetkých turistov, aby sa správali zodpovedne k prírode a v zmysle zásad pobytu na útulniach,“ reagovalo TIC. Znamená to, aby si po sebe upratali a odniesli všetko, čo si so sebou priniesli.
Cieľom premeny bývalej koliby na turistickú útulňu bola kompletná obnova chátrajúceho objektu na nové funkčné využitie. Rekonštrukcia zachovala pôvodné architektonické prvky s minimálnymi zásahmi. Pre ľudí ju otvorili v roku 2021.
Turisti, ktorí prespia v útulni, môžu navštíviť oblasť Javorinka - skalný útvar Kešovka, kde je jeden z najkrajších výhľadov na Podpoľaní.