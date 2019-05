V Turni nad Bodvou sa začali voľby bezproblémovo

Zapisovateľka volebného okrsku číslo 2 E. Kováčová verí, že účasť bude lepšia ako v predchádzajúcich eurovoľbách v roku 2014. Vtedy bola v SR najnižšia spomedzi všetkých krajín EÚ, a to 13 percent.

Turňa nad Bodvou 25. mája (TASR) – Sobotňajšie voľby do Európskeho parlamentu sa v obci Turňa nad Bodvou v okrese Košice – okolie začali bezproblémovo. Pre TASR to uviedla Eva Kováčová, zapisovateľka volebného okrsku číslo 2. Voliči prišli odovzdať svoj hlas už v prvých minútach po otvorení volebnej miestnosti.



„V obci máme takmer 4000 obyvateľov a približne 2700 voličov. Máme tri volebné okrsky, respektíve tri volebné miestnosti. Sú zriadené v infocentre, na obecnom úrade a v spoločenskom dome,“ uviedla. Verí, že účasť bude lepšia ako v predchádzajúcich eurovoľbách v roku 2014. Vtedy bola na Slovensku najnižšia spomedzi všetkých krajín Európskej únie (EÚ), a to 13 percent. V Turni nad Bodvou dosiahla 9,62 percenta.



Podľa Kováčovej chodia ľudia voliť najčastejšie ráno, po ceste do obchodu, ale aj podvečer. „Poobede je siesta. Keď je dobré počasie, tak sa venujú záhradke a ďalším prácam, takže potom prichádzajú k večeru,“ dodala.



Na nástenke pred volebnou miestnosťou si zoznam politických subjektov a jednotlivých kandidátov pozerala dôchodkyňa Valéria Babarčíková. „Niečo vyberiem, chcem, aby bolo aj Slovensko lepšie ako teraz. Keď môžem prísť a zdravie dovolí, tak vždy chodím voliť."



V týchto voľbách v Turni nad Bodvou budú mať minimálne jedného voliča s hlasovacím preukazom, vybavila si ho členka okrskovej volebnej komisie Andrea Demková. „Som zo Šemše, to je pár kilometrov odtiaľto. Tým, že už som tu párkrát bola a ráno som nechcela meškať, vybavila som si volebný preukaz,“ povedala s tým, že je pravidelnou voličkou. Podľa jej slov by mal voliť každý. „Je to naša základná povinnosť, rozhodnúť sa a nie potom doma nadávať, že sa nám niečo nepáči. A sme v Európskej únii, takže to sa nás týka tiež, aj to je dôležité. Prosto trošku sa zamyslieť, pozrieť si tie veci a vybrať si podľa toho, čo je nám blízke,“ uzavrela.



Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.