< sekcia Regióny
V Tvrdošíne budú v januári voliť nového hlavného kontrolóra mesta
Hlavný kontrolór obce bude zvolený na pracovný úväzok v rozsahu plného pracovného času.
Autor TASR
Tvrdošín 24. novembra (TASR) - Mesto Tvrdošín vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra mesta. Ako schválilo mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne na svojom pondelkovom (23. 11.) zasadnutí, voľby hlavného kontrolóra mesta Tvrdošín sa uskutočnia 4. januára 2027 v zasadacej miestnosti Mestského úradu Tvrdošín. Informovala o tom tvrdošínska samospráva.
Hlavný kontrolór obce bude zvolený na pracovný úväzok v rozsahu plného pracovného času. Záujemcovia o funkciu by mali doručiť písomnú prihlášku so všetkými požadovanými prílohami v zalepenej obálke najneskôr do 21. decembra 2026. „Rozhodujúcim je dátum a čas doručenia prihlášky na Mestský úrad v Tvrdošíne, nie dátum podania na poštovú prepravu. Na prihlášky doručené po stanovenom termíne sa nebude prihliadať,“ podotkli z radnice.
Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne schválilo, že každý kandidát, ktorý včas podá prihlášku a splní zákonné náležitosti, má právo v deň konania voľby vystúpiť na zasadnutí mestského zastupiteľstva s krátkou prezentáciou. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra so všetkými podrobnosťami pre kandidátov je zverejnené na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta.
Hlavný kontrolór obce bude zvolený na pracovný úväzok v rozsahu plného pracovného času. Záujemcovia o funkciu by mali doručiť písomnú prihlášku so všetkými požadovanými prílohami v zalepenej obálke najneskôr do 21. decembra 2026. „Rozhodujúcim je dátum a čas doručenia prihlášky na Mestský úrad v Tvrdošíne, nie dátum podania na poštovú prepravu. Na prihlášky doručené po stanovenom termíne sa nebude prihliadať,“ podotkli z radnice.
Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne schválilo, že každý kandidát, ktorý včas podá prihlášku a splní zákonné náležitosti, má právo v deň konania voľby vystúpiť na zasadnutí mestského zastupiteľstva s krátkou prezentáciou. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra so všetkými podrobnosťami pre kandidátov je zverejnené na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta.