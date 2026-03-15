Nedela 15. marec 2026
V týchto dňoch naplno prebieha tok dropov v Sysľovských poliach

Ilustračné foto. Foto: TASR – Milan Kapusta

Autor TASR
Bratislava 15. marca (TASR) - V týchto dňoch naplno prebieha tok dropov v Chránenom vtáčom území Sysľovské polia v Bratislave. V tomto čase sa zároveň rozhoduje o tom, či si samice na hniezdenie vyberú túto poslednú slovenskú lokalitu. Preto treba dodržiavať návštevný režim územia a dopriať dropom priestor a pokoj. Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife o tom informovala na sociálnej sieti.

To, ako sa snažia samci zaujať samice, považujú ornitológovia za jedno z najzaujímavejších „svadobných predstavení“ v prírode. „Samec počas toku úplne prevráti svoje perie tak, že sa navonok ukáže jeho snehobiela spodná strana. Z nenápadného hnedého vtáka sa tak zrazu stane výrazná biela guľa. V tomto zvláštnom postoji sa samec pomaly otáča, nadúva a predvádza, aby upútal pozornosť samíc a presvedčil ich o svojej kondícii,“ opísali.
