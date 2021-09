Zamestnancom U. S. Steel Košice dvihnú platy, zaručil to nový dodatok

Košice 27. septembra (TASR) – Nový dodatok ku kolektívnej zmluve v pondelok podpísali v oceliarňach U. S. Steel Košice predstavitelia zamestnávateľa a odborov. TASR o tom informoval hovorca hutníckeho podniku Ján Bača.



"Môžem potvrdiť, že sme dnes ráno podpísali s odborármi dohodu o novom dodatku k našej Kolektívnej zmluve. Ponúka zaslúžené a štedré zvýšenie platov pre všetkých našich zamestnancov, ktorí v posledných dvoch rokoch tvrdo pracovali na zlepšení podnikania. Budeme sa môcť sústrediť na zložité výzvy, ktoré sú pred nami," uviedol Bača.



Podpisu predchádzali zdĺhavé rokovania, k dohode nedošlo ani za účasti mediátora. Odbory ešte 22. júna vyhlásili v podniku štrajkovú pohotovosť. Spornou bola spočiatku najmä dĺžka týždenného pracovného času.



Súčasťou dohody je zvýšenie tarifných miezd. "Čo sa týka oceňovania zamestnancov, je to v priemere 60 a minimálne 50 eur na zamestnanca s účinnosťou k 1. septembru," uviedol pre TASR v piatok (24. 9.) predseda Rady odborov OZ KOVO v podniku Juraj Varga. Zároveň došlo k navýšeniu tzv. osobného hodnotenia na 70 eur k 1. októbru. "Priamy nadriadený hodnotí svojho zamestnanca na základe úloh a cieľov, doteraz to bolo 40 eur," priblížil odborár. K 1. októbru taktiež dostanú podľa neho všetci zamestnanci za podpis kolektívnej zmluvy minimálne 100 eur, v priemere to bude 150 eur. Zo sociálneho fondu pôjde každému zamestnancovi 100 eur na regeneráciu.



Podľa dohody, ak bude zamestnávateľ z objektívnych prevádzkových dôvodov potrebovať natiahnuť pracovný čas na vybraných strediskách o dve hodiny týždenne, bude tak môcť urobiť maximálne na tri mesiace. Ďalšie predĺženie bude podmienené schvaľovaním cez odborovú organizáciu, maximálne však na ďalšie tri mesiace. "Z týždenného pracovného času doteraz platilo pravidlo dva plus tri, to znamená dva mesiace na prerokovanie a tri mesiace na schvaľovanie pre nás odbory, teraz je dohodnuté tri plus tri," povedal Varga.



Košický U. S. Steel má s dcérskymi spoločnosťami aktuálne zhruba 9400 zamestnancov.