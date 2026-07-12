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V Údolí smrti pripravujú rozšírenie parkoviska i suvenírovú bankovku
Obec podľa neho priebežne rozširuje aj ponuku v pojazdnej predajni.
Autor TASR
Kružlová 12. júla (TASR) - Obec Kružlová v okrese Svidník pripravuje pre rastúci počet návštevníkov Údolia smrti rozšírenie parkoviska. Samospráva zároveň počas letnej sezóny rozširuje ponuku suvenírov a počas leta plánuje vydať novú nula eurovú bankovku s motívom lokality. Pre TASR to uviedol starosta obce Kružlová Adrián Gužo.
Ako dodal, rozšírenie parkoviska plánujú už asi rok. „Zatiaľ pripravujeme projekty a súhlasy. Najmä v letných mesiacoch, keď je sezóna, už naše parkovisko návštevníkom nepostačuje,“ priblížil Gužo a doplnil, že ide ide o dlhodobejší proces, verí však, že sa ho obci podarí dotiahnuť do úspešného konca.
Novinkou aktuálnej sezóny bude aj piata nula eurová suvenírová bankovka s panorámou Údolia smrti. Zobrazovať bude štyri rekordy na jednom mieste vrátane tanku, vyhliadkovej veže, pravoslávneho kríža, zvonice a horizontálneho nápisu.
„Veľmi sa teším, že sa grafikovi podaril taký pekný námet, ako sme si predstavovali. Je o to veľký záujem. V deň predaja sem príde 150 až 200 ľudí, ktorí chcú konkrétne číslo bankovky,“ povedal Gužo s tým, že suveníry sú pre návštevníkov pamiatkou a zároveň formou podpory Údolia smrti.
Obec podľa neho priebežne rozširuje aj ponuku v pojazdnej predajni. Pribudnúť majú nové magnetky, knihy s vojnovou tematikou, turistické nálepky, krížiky či sošky. Sortiment sa snažia prispôsobovať záujmu návštevníkov. „Nedá sa mať v predajni všetko, ale keď je niečo zaujímavé alebo sa na to pýta viacero ľudí, snažíme sa to doplniť,“ vysvetlil starosta.
Pre Údolie smrti má obec podľa neho podané aj ďalšie projekty. Ich podrobnosti však zatiaľ nechce konkretizovať. „Môže sa stať, že sa to nepodarí, a potom by to zbytočne odznelo,“ dodal.
Ako dodal, rozšírenie parkoviska plánujú už asi rok. „Zatiaľ pripravujeme projekty a súhlasy. Najmä v letných mesiacoch, keď je sezóna, už naše parkovisko návštevníkom nepostačuje,“ priblížil Gužo a doplnil, že ide ide o dlhodobejší proces, verí však, že sa ho obci podarí dotiahnuť do úspešného konca.
Novinkou aktuálnej sezóny bude aj piata nula eurová suvenírová bankovka s panorámou Údolia smrti. Zobrazovať bude štyri rekordy na jednom mieste vrátane tanku, vyhliadkovej veže, pravoslávneho kríža, zvonice a horizontálneho nápisu.
„Veľmi sa teším, že sa grafikovi podaril taký pekný námet, ako sme si predstavovali. Je o to veľký záujem. V deň predaja sem príde 150 až 200 ľudí, ktorí chcú konkrétne číslo bankovky,“ povedal Gužo s tým, že suveníry sú pre návštevníkov pamiatkou a zároveň formou podpory Údolia smrti.
Obec podľa neho priebežne rozširuje aj ponuku v pojazdnej predajni. Pribudnúť majú nové magnetky, knihy s vojnovou tematikou, turistické nálepky, krížiky či sošky. Sortiment sa snažia prispôsobovať záujmu návštevníkov. „Nedá sa mať v predajni všetko, ale keď je niečo zaujímavé alebo sa na to pýta viacero ľudí, snažíme sa to doplniť,“ vysvetlil starosta.
Pre Údolie smrti má obec podľa neho podané aj ďalšie projekty. Ich podrobnosti však zatiaľ nechce konkretizovať. „Môže sa stať, že sa to nepodarí, a potom by to zbytočne odznelo,“ dodal.