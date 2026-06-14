< sekcia Regióny
V Údolí smrti v Kružlovej pribudli ďalšie dva slovenské rekordy
Ako vysvetlil starosta, v Údolí smrti sa v roku 1944 odohrali ťažké boje, počas ktorých tam padlo okolo 9000 vojakov na oboch stranách.
Autor TASR
Kružlová 14. júna (TASR) - V Údolí smrti v katastri obce Kružlová v okrese Svidník pribudli ďalšie dva slovenské rekordy. Ide o najvyšší pravoslávny kríž na Slovensku a najvyššiu zvonicu v tvare náboja. Obec už získala rôzne rekordy. Pre TASR to uviedol starosta obce Kružlová Adrián Gužo.
„V poradí ôsmy rekord nám pribudol najvyšší pravoslávny kríž na Slovensku, aký len existuje a je postavený. Má 13,5 metra, jeho hmotnosť je udávaná okolo 4,7 tony. Je vyrobený zo železa, nerezu, medi a stojí na betónovom podstavci,“ priblížil Gužo. Kríž pomenovali Plačúci pravoslávny kríž, symbolicky vzhľadom na miesto, kde stojí.
Ako vysvetlil starosta, v Údolí smrti sa v roku 1944 odohrali ťažké boje, počas ktorých tam padlo okolo 9000 vojakov na oboch stranách. „Sú doň urobené otvory po výstreloch a z každého otvoru tečie slza. Ako keby ten kríž plakal za to, že stojí na takom mieste, na akom stojí,“ povedal. Projekt sa podľa neho podarilo zrealizovať aj vďaka pomoci Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR prostredníctvom Okresného úradu Svidník cez regionálny príspevok.
Obec získala na výstavbu kríža približne 37.000 eur, celkový rozpočet bol 45.000 eur. Gužo uviedol, že kríž venujú všetkým padlým vojakom v Údolí smrti, obyvateľom Kružlovej, pravoslávnym veriacim na celom svete, turistom a návštevníkom Údolia smrti, ako aj všetkým dobrým ľuďom na svete.
Deviatym slovenským rekordom v Údolí smrti je podľa starostu najvyššia zvonica v tvare náboja. „Je postavená hneď vedľa kríža. Jej výška je sedem metrov a 26 centimetrov,“ uviedol starosta a doplnil, že je z betónu, železa, nerezu, dreva a bronzu. Na projekt prispela spoločnosť Tipos sumou 15.000 eur, približne 2000 eur financovala obec Kružlová.
Podľa starostu majú jednotlivé rekordy v Údolí smrti aj symbolický význam. Vyhliadková veža súvisí so zrakom, zvonica so sluchom, nápis Údolie smrti má historický charakter a kríž má pripomínať duchovný rozmer miesta. „Každý, kto tam príde a navštívi Údolie smrti, môže si zazvoniť a každý úder zvonu nám pripomína padlého vojaka, ktorý tam položil svoj život,“ dodal Gužo s tým, že nové dominanty chcú verejnosti slávnostne odovzdať približne v polovici júla.
„V poradí ôsmy rekord nám pribudol najvyšší pravoslávny kríž na Slovensku, aký len existuje a je postavený. Má 13,5 metra, jeho hmotnosť je udávaná okolo 4,7 tony. Je vyrobený zo železa, nerezu, medi a stojí na betónovom podstavci,“ priblížil Gužo. Kríž pomenovali Plačúci pravoslávny kríž, symbolicky vzhľadom na miesto, kde stojí.
Ako vysvetlil starosta, v Údolí smrti sa v roku 1944 odohrali ťažké boje, počas ktorých tam padlo okolo 9000 vojakov na oboch stranách. „Sú doň urobené otvory po výstreloch a z každého otvoru tečie slza. Ako keby ten kríž plakal za to, že stojí na takom mieste, na akom stojí,“ povedal. Projekt sa podľa neho podarilo zrealizovať aj vďaka pomoci Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR prostredníctvom Okresného úradu Svidník cez regionálny príspevok.
Obec získala na výstavbu kríža približne 37.000 eur, celkový rozpočet bol 45.000 eur. Gužo uviedol, že kríž venujú všetkým padlým vojakom v Údolí smrti, obyvateľom Kružlovej, pravoslávnym veriacim na celom svete, turistom a návštevníkom Údolia smrti, ako aj všetkým dobrým ľuďom na svete.
Deviatym slovenským rekordom v Údolí smrti je podľa starostu najvyššia zvonica v tvare náboja. „Je postavená hneď vedľa kríža. Jej výška je sedem metrov a 26 centimetrov,“ uviedol starosta a doplnil, že je z betónu, železa, nerezu, dreva a bronzu. Na projekt prispela spoločnosť Tipos sumou 15.000 eur, približne 2000 eur financovala obec Kružlová.
Podľa starostu majú jednotlivé rekordy v Údolí smrti aj symbolický význam. Vyhliadková veža súvisí so zrakom, zvonica so sluchom, nápis Údolie smrti má historický charakter a kríž má pripomínať duchovný rozmer miesta. „Každý, kto tam príde a navštívi Údolie smrti, môže si zazvoniť a každý úder zvonu nám pripomína padlého vojaka, ktorý tam položil svoj život,“ dodal Gužo s tým, že nové dominanty chcú verejnosti slávnostne odovzdať približne v polovici júla.