V Uhrovci otvorili školský rok s troma novými investíciami

Uhrovec 2. septembra (TASR) - Nový školský rok na Základnej škole s materskou školou (ZŠ s MŠ) v Uhrovci (okres Bánovce nad Bebravou) otvorili v pondelok spolu s troma zrealizovanými projektmi. Zvýšenie kapacity MŠ, rekonštrukciu toaliet v ZŠ a telocvični a rekonštrukciu telocvične spolu takmer za 800.000 eur obec financovala z Plánu obnovy a odolnosti SR, respektíve z Fondu na podporu športu a vlastných i úverových zdrojov.



"Základné školstvo je špecifické tým, že žiaci trávia v škole väčšinu svojho detstva. Veľmi dôležité je nielen to, aké vzdelanie získajú, ale i ako trávia voľný čas, či môžu rozvíjať svoj talent a v tom je dôležitá i školská infraštruktúra," načrtol riaditeľ školy Roman Ševčík.



Rozvoj školskej infraštruktúry podľa neho stojí nemalé peniaze, ktoré nie je možné čerpať z rozpočtu školy, jedinou šancou sú tak európske fondy. "Nám sa teraz podarilo zrealizovať tri projekty. Prvým je navýšenie kapacity MŠ, kde sme spravili zmenu dispozičného riešenia a máme priestory pre 72 detí. V rámci tohto projektu sme urobili i rekonštrukciu jedálne a kuchyne s novým vybavením, vybudovalo sa i nové ihrisko pre deti z MŠ," priblížil.



Zvýšením kapacity MŠ, ktorú obec financovala z plánu obnovy, reagovala samospráva i na legislatívu a individuálnu bytovú výstavbu v obci. Riaditeľ predpokladá, že kapacitu postupne naplnia, prijať môžu i deti s hendikepom.



Obec zabezpečila i rekonštrukciu toaliet v budove ZŠ a telocvični. Obnovou prešla i školská telocvičňa. Starostka Zuzana Máčeková priblížila, že podlahu v telocvični a priľahlých priestoroch zrekonštruovali z dotácie z Fondu na podporu športu, pričom obec získala na tento účel 90.000 eur, zvyšných 30 percent financovala z obecného rozpočtu.



Okrem mimorozpočtových zdrojov obec využila vlastné zdroje, zobrala si i úver. "Teraz sa bude realizovať zúčtovacie obdobie, na ktoré sme si zobrali preklenovací úver. Verím, že všetko dopadne dobre a finančné prostriedky sa nám do konca roka vrátia," doplnila Máčeková.



Celková investícia do všetkých troch projektov podľa nej predstavovala približne 670.000 eur.