Pondelok 13. október 2025
V Uhrovci si pripomenú 210. výročie narodenia Ľudovíta Štúra

Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v obci Uhrovec. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Program sa začne o 10.00 h slávnostnými službami Božími, ktoré povedie generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Eľko.

Autor TASR
Uhrovec 13. októbra (TASR) - V Uhrovci (okres Bánovce nad Bebravou) si pripomenú 210. výročie narodenia národovca, jazykovedca, politika a svojho rodáka Ľudovíta Štúra. Spomienkové podujatie bude 25. októbra, jeho súčasťou budú slávnostné služby Božie či historický sprievod. Informovala o tom Vladimíra Tomašková z obecného úradu.

Toto významné jubileum - 210. výročie narodenia Štúra, si pripomenieme kultúrnym programom, kladením vencov k pamätníku a ďalšími sprievodnými aktivitami, ktorými vzdáme hold jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín,“ uviedla Tomašková.

Program sa začne o 10.00 h slávnostnými službami Božími, ktoré povedie generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Eľko. Nasledovať bude privítanie účastníkov cyklojazdy Modra - Uhrovec a historický sprievod s hudobno-dramatickou kompozíciou pod názvom Ľudovít v rodisku v podaní Folklórnej skupiny (FSk) Uhrovčan, FSk Bukovina a Divadielka Galéria.

O 14.30 h sa pri pomníku Ľudovíta Štúra uskutoční slávnostné zhromaždenie s kladením vencov a vystúpením Danubius Octet Singers pod vedením dirigenta Daniela Simandla. Popoludní bude nasledovať návšteva Rodného domu Ľ. Štúra a A. Dubčeka a koncert Poluvskej muziky a Ludo Kuruc band.

Súčasťou podujatia budú i sprievodné aktivity v podobe turistického výstupu na vrch Rokoš, výstavy Ľudovít Štúr - Cesta za národným jazykom, zážitkového maľovania so Štúrom a Adelou, ako i detskej zóny s atrakciami.
