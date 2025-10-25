< sekcia Regióny
V Uhrovci si pripomenuli 210. výročie narodenia Ľudovíta Štúra
Na spomienkovom podujatí sa zúčastnila i ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS), pre ktorú Štúr podľa jej slov znamená veľa.
Autor TASR
Uhrovec 25. októbra (TASR) - Rodisko Ľudovíta Štúra, obec Uhrovec v okrese Bánovce nad Bebravou si v sobotu pripomenula 210. výročie narodenia národovca, politika a kodifikátora spisovnej slovenčiny. Súčasťou podujatia bol historický sprievod obcou, slávnostné služby Božie, obec pri tejto príležitosti ocenila i viacero osobností a organizácií.
„Ľudovít Štúr je náš veľký vzor, my rodáci sme na neho hrdí, sme hrdí na to, čo všetko za svoj život dosiahol. Myslím, že by mal byť príkladom pre mnohých mladých politikov, či už na regionálnej alebo celoštátnej sfére. Nebyť Štúra, nemáme Slovensko, nemáme náš jazyk,“ povedala starostka Uhrovca Zuzana Máčeková.
Štúr bol podľa nej progresívny na svoju dobu, ale všetko robil s mierou, láskou a úctou a mal vždy v srdci národ, aby bol rovnoprávny so všetkými národmi. „Myslím, že sa mu to podarilo a je na nás, akým spôsobom budeme pokračovať v jeho úsilí,“ podotkla.
Na spomienkovom podujatí sa zúčastnila i ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS), pre ktorú Štúr podľa jej slov znamená veľa. „V prvom rade vnímam jeho silu a odhodlanosť ísť si za svojím napriek tomu, že v posledných rokoch jeho života to nebolo také jednoznačné a nemal jednoznačnú podporu. Ale už len to, že môžeme hovoriť týmto nádherným jazykom a používať slovenský jazyk, za to sme mu vďační,“ uviedla ministerka.
Trenčiansky kraj je podľa predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku bohatý na takéto osobnosti slovenského národa. „Nebol to len Jozef Miloslav Hurban, generál Milan Rastislav Štefánik, Alexander Dubček, ale bol to aj Ľudovít Štúr, ktorý sa narodil v tom istom dome ako Dubček. Sú to osobnosti, ktoré pomohli v minulosti Slovákom a slovenskému národu. Som veľmi rád, že si aj dnes pripomíname činy Ľudovíta Štúra,“ ozrejmil.
Súčasťou podujatia boli i sprievodné aktivity v podobe turistického výstupu na vrch Rokoš, výstavy Ľudovít Štúr - Cesta za národným jazykom, zážitkového maľovania so Štúrom a Adelou, ako i detskej zóny s atrakciami.
