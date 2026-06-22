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V uhynutých rybách z Oravskej priehrady sa preukázal zvýšený amoniak
Mimoriadne zhoršenie vôd v danej lokalite nahlásil SIŽP 31. mája o 9.20 h člen rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu Miestnej organizácie Námestovo.
Autor TASR
Námestovo 22. júna (TASR) - Toxikologické vyšetrenie uhynutých rýb vo vodnej nádrži (VN) Oravská priehrada preukázalo výrazné prekročenie hodnoty amoniaku v žiabrach rýb, čo podľa vyjadrenia Veterinárneho a potravinového ústavu v Dolnom Kubíne - Skúšobné laboratórium Dolný Kubín možno považovať za jednu z možných príčin úhynu rýb. Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) evidovala mimoriadne zhoršenie vôd, ktoré sa koncom mája prejavilo výrazným úhynom rýb v Michalskej zátoke v okrese Námestovo, a to v počte približne 300 kusov.
Výsledky rozborov rýb zároveň nepotvrdili výskyt vírusových chorôb typických pre uvedený živočíšny druh. „Vzhľadom na uvedené, pôvodca a príčina úmrtia rýb na VN Orava - Michalská zátoka doposiaľ nie sú zistené, pretože zavážilo viacero faktorov, ako napríklad teplota vody pri prešetrovaní udalosti, oneskorené nahlásenie mimoriadneho zhoršenia vôd či intenzívne zrážky, ktoré mohli ovplyvniť vodné prostredie,“ znie stanovisko SIŽP.
Mimoriadne zhoršenie vôd v danej lokalite nahlásil SIŽP 31. mája o 9.20 h člen rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu Miestnej organizácie Námestovo. Znečistený úsek bol odhadnutý v dĺžke približne 70 metrov a šírke približne jeden až dva metre. Mimoriadne zhoršenie vôd sa prejavilo výrazným úhynom rýb na Oravskej priehrade, a to v počte približne 300 kusov, prevažne druhu pleskáč, boleň a červenica.
Výsledky rozborov rýb zároveň nepotvrdili výskyt vírusových chorôb typických pre uvedený živočíšny druh. „Vzhľadom na uvedené, pôvodca a príčina úmrtia rýb na VN Orava - Michalská zátoka doposiaľ nie sú zistené, pretože zavážilo viacero faktorov, ako napríklad teplota vody pri prešetrovaní udalosti, oneskorené nahlásenie mimoriadneho zhoršenia vôd či intenzívne zrážky, ktoré mohli ovplyvniť vodné prostredie,“ znie stanovisko SIŽP.
Mimoriadne zhoršenie vôd v danej lokalite nahlásil SIŽP 31. mája o 9.20 h člen rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu Miestnej organizácie Námestovo. Znečistený úsek bol odhadnutý v dĺžke približne 70 metrov a šírke približne jeden až dva metre. Mimoriadne zhoršenie vôd sa prejavilo výrazným úhynom rýb na Oravskej priehrade, a to v počte približne 300 kusov, prevažne druhu pleskáč, boleň a červenica.