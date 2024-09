V Univerzitnej knižnici v Bratislave zaznejú ľudové piesne

Bratislava 23. septembra (TASR) - Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) sa v pondelok zapája do medzinárodného podujatia The European Folk Day 2024 koncertom Ľudové piesne v úprave skladateľov. Podujatie so začiatkom o 18.00 h sa uskutoční v seminárnej sále knižnice. Vokálny koncert zaznie v podaní študentov a pedagógov bratislavského Konzervatória. Vstup je voľný.



Koncert sa koná pri príležitosti druhého ročníka podujatia The European Folk Day, do ktorého sa UKB druhým rokom zapája zatiaľ ako jediná inštitúcia na Slovensku. "Myšlienka podujatia The European Folk Day hovorí o ľudovej hudbe ako nositeľke hlasov a príbehov ľudí, národov a komunít," približuje UKB.



K ľudovej hudbe poznamenáva, že zachováva kultúru minulosti a vyvíja sa s každou generáciou. "Aj každá generácia skladateľov vážnej hudby chce reagovať na odkaz ľudovej tvorby, pretože krása ľudových piesní oslovuje široké spektrum poslucháčov každého veku a vzdelania," uvádzajú organizátori podujatia.



Skladatelia klasickej hudby podľa nich citlivo reagujú na tvorivosť ľudových hudobníkov, keď ich melódie upravujú pre školený ľudský hlas so sprievodom jedného či viacerých hudobných nástrojov. "Spojenie ľudovej hudby so skladateľmi vážnej hudby poukazuje na neobmedzené možnosti spolupráce tvorcov v celej spoločnosti, ktorých výsledkom sú nové dimenzie kultúry, vkusu a krásy," dodáva UKB ku koncertu, ktorý jej Hudobný kabinet organizuje v spolupráci s Konzervatóriom v Bratislave.