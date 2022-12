V Bratislave bude jazdiť vianočné smetiarske auto, vypraví ho OLO

Bratislava 6. decembra (TASR) - V uliciach Bratislavy môžu ľudia v týchto dňoch stretnúť vianočne vyzdobené smetiarske auto. Po prvýkrát v histórii ho od utorka vypraví bratislavská mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). Do 22. decembra postupne navštívi všetky bratislavské mestské časti. Odvoz odpadu vykonávať nebude, potešiť má najmä deti.



"Najmenší Bratislavčania sú celoročne našimi najväčšími fanúšikmi. V adventnom období sme chceli ich radosť znásobiť vyslaním svetielkujúceho smetiarskeho auta do ulíc Bratislavy," informovala TASR manažérka externej komunikácie OLO Zuzana Balková.



Vianočné smetiarske auto vyráža na prvú jazdu hlavným mestom v utorok. Štartuje z centrály firmy na Ivanskej ceste a pokračovať bude smerom do Petržalky, Jaroviec, Rusoviec a Čunova. "Do 22. decembra navštívi všetky mestské časti Bratislavy a ich ulice rozjasní každý pracovný deň v čase od 16.00 do 19.30 h," spresnila Balková.



V prípade zlých poveternostných podmienok či zhoršenej dopravnej situácie vozidlo z bezpečnostných dôvodov vianočnú jazdu vynechá. Informácie o jeho trasách bude OLO zverejňovať na sociálnych sieťach a na svojej webovej stránke.



Firma sa pre spustenie tohto projektu inšpirovala v Prahe, kde vianočne vyzdobené smetiarske auto jazdí už druhé Vianoce. Inšpiráciou jej bola aj tradičná vianočná električka Dopravného podniku Bratislava.