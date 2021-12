Do ulíc Bratislavy pribudnú nové, vyše 18-metrové kĺbové autobusy

Bratislava 17. decembra (TASR) - V uliciach Bratislavy budú už onedlho premávať nové, vyše 18-metrové kĺbové autobusy Otokar Kent C. Z celkovej objednávky 70 kusov vozidiel prišlo v týchto dňoch prvých osem, ďalšie budú dodávané postupne v budúcom roku. Na piatkovom tlačovom brífingu o tom informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo a predseda predstavenstva Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Rybanský.povedal Rybanský s tým, že ich nasadia na linky s kapacitným problémom. Nové autobusy nahradia tie nestaršie vo vozovom parku DPB.Vallo hovorí o ďalšom vylepšení bratislavskej MHD. Nové a moderné vozidlá MHD majú podľa jeho slov byť dôležitým impulzom, aby obyvatelia i návštevníci Bratislavy vo väčšej miere používali MHD.vyhlásil primátor.Bratislavský mestský dopravca po verejnom obstarávaní ešte v máji podpísal rámcovú zmluvu so spoločnosťou Otokar Otomotiv na nákup 70 nových nízkopodlažných, nízkoemisných a kapacitných autobusov. Tento nákup podľa dopravcu znamená definitívnu rozlúčku so starými Karosami v bratislavských uliciach. Cena jedného nového kĺbového autobusu Otokar Kent C je 254.950 eur.Interiér nových autobusov je klimatizovaný a farebne upravený s 39 hygienickými koženkovými sedadlami a s nerezovým prevedením držadiel. Samozrejmosťou sú aj sedadlá modrej farby vyhradené pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou a vyhradené priestory na invalidný vozík, detský kočík a bicykel. Nechýba ani WiFi pripojenie, USB nabíjačky a systém APC na automatické počítanie cestujúcich.V autobusoch je aj kamerový a informačný systém vrátane hlásičov pre slabozrakých a nevidiacich. Súčasťou informačného systému budú aj vonkajšie plnofarebné informačné tabule a nové vnútorné informačné panely, ktoré zobrazujú aktuálne odchody ďalších relevantných liniek v reálnom čase.Vozidla budú spĺňať emisnú normu Euro VI stupeň D, ktorú dopravca označuje ako najprísnejšiu.