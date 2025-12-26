< sekcia Regióny
V uliciach Lučenca sa koná v poradí už 58. ročník vianočného behu
Bežecké podujatie v Lučenci prinesie športovcom tento rok i pár noviniek.
Autor TASR
Lučenec 26. decembra (TASR) - V regióne Novohrad sa v piatok, na druhý sviatok vianočný, uskutoční Vianočný beh mesta Lučenec. Tradičné športové podujatie sa koná už 58 rokov, v uliciach Lučenca organizátori očakávajú do 1500 bežcov z vyše desiatky krajín. Pre TASR to za tím organizátorov uviedol Marian Duzbaba.
„Pretekov, aj tých vianočných, je na Slovensku ešte dosť. Beh v Lučenci je však v rámci vianočného obdobia najväčším a najstarším podujatím na Slovensku,“ priblížil Duzbaba. V rámci podujatia sa bežci stretnú na 20-, 10- a 5-kilometrovej trati. Pre mládež a tínedžerov je pripravená trojkilometrová trať, najmenší účastníci sa stretnú na 200-metrových pretekoch.
Bežecké podujatie v Lučenci prinesie športovcom tento rok i pár noviniek. „Pridali sme niekoľko vekových kategórií, aby sa konkurencia trochu rozložila. Máme zabezpečenú aj bubnovú šou, ktorá bude povzbudzovať bežcov na trati,“ uviedol Duzbaba.
Vianočný beh mesta Lučenec sa začína po 9.00 h, štart pretekov na 20 a desať kilometrov je naplánovaný na 10.00 h. Centrom podujatia bude už tradične Námestie republiky. Zázemie či šatne na prezlečenie a uloženie osobných vecí nájdu bežci v tamojšom obchodnom centre.
V regióne Novohrad má vianočný beh dlhoročnú tradíciu, prvýkrát sa konal ešte v roku 1967. V minulosti sa bežalo cez obce Kalinovo i Veľká Ves, neskôr do Haliče a späť. Posledné roky sa podujatie koná v uliciach mesta Lučenec. Beh organizuje občianske združenie Novohrad spoločne so samosprávou.
„Pretekov, aj tých vianočných, je na Slovensku ešte dosť. Beh v Lučenci je však v rámci vianočného obdobia najväčším a najstarším podujatím na Slovensku,“ priblížil Duzbaba. V rámci podujatia sa bežci stretnú na 20-, 10- a 5-kilometrovej trati. Pre mládež a tínedžerov je pripravená trojkilometrová trať, najmenší účastníci sa stretnú na 200-metrových pretekoch.
Bežecké podujatie v Lučenci prinesie športovcom tento rok i pár noviniek. „Pridali sme niekoľko vekových kategórií, aby sa konkurencia trochu rozložila. Máme zabezpečenú aj bubnovú šou, ktorá bude povzbudzovať bežcov na trati,“ uviedol Duzbaba.
Vianočný beh mesta Lučenec sa začína po 9.00 h, štart pretekov na 20 a desať kilometrov je naplánovaný na 10.00 h. Centrom podujatia bude už tradične Námestie republiky. Zázemie či šatne na prezlečenie a uloženie osobných vecí nájdu bežci v tamojšom obchodnom centre.
V regióne Novohrad má vianočný beh dlhoročnú tradíciu, prvýkrát sa konal ešte v roku 1967. V minulosti sa bežalo cez obce Kalinovo i Veľká Ves, neskôr do Haliče a späť. Posledné roky sa podujatie koná v uliciach mesta Lučenec. Beh organizuje občianske združenie Novohrad spoločne so samosprávou.