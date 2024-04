V uliciach Žiaru nad Hronom začali s prvou tohtoročnou kosbou

Žiar nad Hronom 15. apríla (TASR) - V Žiari nad Hronom začali počas uplynulého týždňa s prvým kosením verejných priestranstiev. Celkovo sú v tomto roku naplánované tri kosby. Ako informovala radnica, na kosení sa podieľa približne trinásť pracovníkov mestských Technických služieb (TS). Ďalší zamestnanci sú zapojení do prác, ktoré súvisia s odburiňovaním.



Zástupca riaditeľa mestských TS Peter Jagoš priblížil, že s kosením začali na sídlisku Pod vŕšky, pokračovali v časti IBV a na Partizánskej ulici. Aktuálne podľa jeho slov kosia zamestnanci stred mesta a pokračovať budú na Hviezdoslavovej ulici. "Prvé kosenie ukončíme na Etape a na sídlisku Sever," uviedol Jagoš.



Dodal, že pracovníci spoločnosti ošetrujú aj živé ploty a starajú sa aj o údržbu záhonov. "Na kosenie používame dve traktorové kosačky so zberným košom 650 litrov, jeden malotraktor s mulčovačom so zberovým košom 900 litrov a veľký traktor s plošným mulčovačom na lúky," priblížil. Kosenie v Žiari nad Hronom vykonávajú v bežnom pracovnom čase od pondelka do piatku.



Aj tento rok ostanú nepokosené v meste dve miesta, ktoré majú prispieť k udržaniu biodiverzity. Nepokosená ostane časť lúky v parku Štefana Moysesa a časť tzv. psej lúky na Etape.