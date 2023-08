V Uličke slávnych nosov slávnostne odhalili reliéf Mariána Geišberga

Kremnica 26. augusta (TASR) - Do uličky slávnych nosov v Kremnici pribudol v rámci aktuálneho ročníka Európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy reliéf herca a humoristu Mariána Geišberga. Slávnostne ho odhalili v sobotu popoludní počas druhého dňa festivalu. Pre TASR to uviedol producent Kremnických gagov Pavol Kelley.



Marián Geišberg bol podľa organizátorov podujatia dlhoročným účastníkom Kremnických gagov a súčasne aj inšpiráciou pri téme aktuálneho ročníka festivalu, ktorou je sloboda a motto Sloboda tvorí humor a humor tvorí slobodu. "Marián bol stelesneným slobodného človeka, v umení aj v životných postojoch," dodal Kelley. Osobnosť Geišberga si festival humoru a satiry v Kremnici pripomenul v sobotu na poludnie aj spomienkovým programom Zlaté časy.



Ulička slávnych nosov ako súčasť Kremnických gagov vznikla s cieľom uctiť si úspešných slovenských humoristov, za myšlienkou jej vzniku stoja Stano Radič a Roman Vykysalý. Prvým v uličke bol v roku 2004 nos Júliusa Satinského, neskôr pribudli reliéfy desiatok osobností hereckej a humoristickej scény, medzi nimi i Stano Radič, Jaroslav Filip, Jozef Kroner, Magda Paveleková či Stano Dančiak. Vlani v uličke pribudol reliéf Milana Lasicu.



Európsky festival humoru a satiry Kremnické gagy počas aktuálneho víkendu do Kremnice priniesol viac ako 70 predstavení umelcov z 22 krajín sveta. Na divákov až do nedeľného večera (27. 8.) čakajú divadelné predstavenia, tanečné performance, predstavenia pre deti, koncerty, umelci v uliciach i prezentácia výtvarného humoru.