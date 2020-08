V Uličskej doline zavedú novšie hospodárenie, chcú skončiť s holorubmi

Ulič 26. augusta (TASR) - Plošné zavedenie prírode blízkeho hospodárenia v lesoch v správe štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok (LPM) Ulič považuje jeho nový riaditeľ Mário Perinaj za prioritu. Takýto prístup v oblasti s viacerými chránenými územiami považuje nielen za žiaduci, ale vidí v ňom aj potenciál trvalo udržateľného rozvoja regiónu okrajovej Uličskej doliny, ozrejmil pre TASR. Hovorí aj o potrebe posilnenia robotníckeho personálu a tiež možnosti orientovať časť činnosti podniku na cestovný ruch.



"Doterajší podrastový spôsob hospodárenia bol spojený s takzvanými rúbaniskami, ktoré verejnosť vníma ako holoruby. Nastala doba, keď považujeme tento systém za zastaraný," povedal Perinaj. Vysvetlil, že prírode blízke hospodárenie, ktoré v praxi kopíruje procesy prirodzene odohrávajúce sa v pralese, dokáže zabezpečiť rovnaký rozsah ťažby bez drastických zásahov do vzhľadu krajiny.



"Pri pohľade na takto obhospodarovaný les z protiľahlého svahu človek vidí les, ktorý vyzerá tak, že v ňom ľudská činnosť neprebieha alebo je minimálna," priblížil. Pripomenul však, že na takúto zmenu si bude musieť návštevník Polonín počkať: "Prírode trvá, kým sa bývalé hospodárenie zacelí. Ale už teraz prestaneme rúbaniská rozširovať ďalej."



Keďže je prírode blízke hospodárenie oproti podrastovému spôsobu prácnejšie, pri rovnakom objeme ťažby si vyžaduje viac pracovnej sily. I preto považuje zavedenie nových metód aj za napĺňanie úlohy podniku poskytovať v regióne s nepriaznivým demografickým vývojom sociálne istoty. Do LPM po jeho nástupe prijali 13 nových zamestnancov, prevažne žien vykonávajúcich pestovnú činnosť. "Napriek tomu, že sme na tom boli ekonomicky zle, tých ľudí sme museli prijať. Ich neprijatie by pre LPM Ulič predstavovalo väčšie škody ako vyplácanie ich miezd," doplnil.



Územie obhospodarované LPM Ulič, kde sa nachádza sedem národných prírodných rezervácií a 12 prírodných rezervácií, je atraktívne aj pre turistov. Perinaj vníma kritiku lesníkov od verejnosti pre využívanie turistických chodníkov na zvážanie dreva. "Z historického hľadiska najprv boli zvážnice, ktoré slúžili lesnému hospodárstvu, na ktorých niekto navrhol turistický chodník," poznamenal.



Doplnil však, že LPM Ulič urobil ústretový krok smerom k návštevníkom Polonín. Zakázalo sa zvážanie dreva po najfrekventovanejšom turistickom chodníku vedúcom do Stužice, ozrejmil Perinaj. LPM má tiež v pláne popri turistických chodníkoch osadiť lavičky a opraviť studničky, ktoré sa pri nich nachádzajú.



Keďže si je Perinaj vedomý súčasného vývoja na trhu s drevom, považuje práve cestovný ruch za oblasť, z ktorej by mohol štátny podnik v budúcnosti profitovať. "Ukončili sme nevýhodné prenájmy našich turistických chát a začali sme ich ponúkať na ubytovanie na prenájom. Začali sme z toho mať pomerne dobré príjmy," priblížil. LPM sa tiež v rámci projektu málo rozvinutých regiónov uchádza o dotáciu na vybudovanie lesníckeho náučného chodníka.