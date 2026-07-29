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V Uličskom Krivom ukradli ďalekohľad a deväť fotopascí
Vznikla škoda vyše 700 eur.
Autor TASR
Uličské Krivé 29. júla (TASR) - Polícia vyšetruje krádeže v lesoch v katastrálnom území obce Uličské Krivé v okrese Snina. Neznámy páchateľ odniesol ďalekohľad a najmenej deväť fotopascí. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
K prvému prípadu došlo v sobotu (25. 7.) v časti lesa zvanej Kamenec. Páchateľ násilím otvoril poľovnícky posed, vošiel dovnútra a prehľadal ho. Ukradol z neho ďalekohľad a fotopascu v celkovej hodnote približne 1200 eur.
Ďalšie krádeže zaznamenali v pondelok (27. 7.) na viacerých miestach v katastri obce. „Páchateľ ukradol najmenej osem fotopascí aj s príslušenstvom,“ uviedla hovorkyňa s tým, že tak vznikla škoda vyše 700 eur. Prípadmi sa zaoberá poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Snine, ktorý začal trestné stíhanie pre trestný čin krádeže.
K prvému prípadu došlo v sobotu (25. 7.) v časti lesa zvanej Kamenec. Páchateľ násilím otvoril poľovnícky posed, vošiel dovnútra a prehľadal ho. Ukradol z neho ďalekohľad a fotopascu v celkovej hodnote približne 1200 eur.
Ďalšie krádeže zaznamenali v pondelok (27. 7.) na viacerých miestach v katastri obce. „Páchateľ ukradol najmenej osem fotopascí aj s príslušenstvom,“ uviedla hovorkyňa s tým, že tak vznikla škoda vyše 700 eur. Prípadmi sa zaoberá poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Snine, ktorý začal trestné stíhanie pre trestný čin krádeže.