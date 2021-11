V UNB museli pre pandémiu odložiť 4560 plánovaných operácii

Bratislava 24. novembra (TASR) - Najväčšia slovenská nemocnica - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) - eviduje aktuálne 4560 plánovaných operácií v rôznych odbornostiach, ako je ortopédia, neurochirurgia, chirurgia a gynekológia, ktoré musela odložiť v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. TASR o tom informovala jej hovorkyňa Eva Kliská.



Zdôraznila, že odklad operácií sa netýka onkologických pacientov a akútnych pacientov, ktorí si vyžadujú neodkladný operačný výkon. "UNB okrem starostlivosti o COVID pacientov garantuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci iných diagnóz. V našom zariadení naďalej realizujeme život zachraňujúce výkony, ktoré nemôžu byť odložené, podobne ako je tomu aj v špecializovaných ústavoch."



Ako ďalej uviedla, nemocnice a špecializované ústavy v Bratislave by mali hlbšie spolupracovať. Profitovať by z toho mali pacienti, aby sa minimalizoval dosah pandémie nového koronavírusu na zdravotnú starostlivosť. Na spoluprácu vyzval podľa Kliskej minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



Zabezpečená by tak mala byť príslušná diagnostika a liečba pre všetkých pacientov v rámci ochorenia COVID-19, ale tiež pre iné diagnózy v rámci bielej medicíny.



V súvislosti s požiadavkou ministra preto zorganizoval riaditeľ UNB Roland Schaller stretnutie zástupcov jednotlivých nemocníc a špecializovaných ústavov v Bratislave, konkrétne Národného onkologického ústavu, Národného ústavu srdcovo-cievnych chorôb, Národného ústavu detských chorôb, Nemocnice sv. Michala, CINRE, Špecializovanej nemocnice pre ortopedickú protetiku aj Onkologického ústavu sv. Alžbety.



"Situácia v Bratislavskom kraji je veľmi vážna, v najbližšom období očakávame, že nápor pacientov sa bude ešte zvyšovať, preto sme aj tento týždeň pristúpili k ďalšej reprofilizácii lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19," povedal šéf UNB.



V najväčšej slovenskej nemocnici majú aktuálne reprofilizovaných 325 lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19. Jej šéf doplnil, že tak prirodzene dochádza k obmedzeniu bielej zdravotnej starostlivosti.



UNB musela z dôvodu nárastu počtu pacientov s ochorením COVID-19 pozastaviť niektoré plánované operačné výkony a tiež plánované hospitalizácie. Nemocnica sa počtom hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 nachádza na 70 percentách vrcholu druhej vlny.