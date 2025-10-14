< sekcia Regióny
V Univerzitnej nemocnici Bratislava obmedzili návštevné hodiny
Rovnako v bratislavskom Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) sú zatiaľ návštevy povolené na všetkých lôžkových oddeleniach.
Autor TASR
Bratislava 14. októbra (TASR) - V Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) pre nárast respiračných ochorení a ochorenia COVID-19 obmedzili návštevné hodiny. Do odvolania budú návštevy povolené len v stredu, sobotu a nedeľu, v čase od 15.00 h do 17.00 h. UNB o tom informovala na sociálnej sieti. V Národnom ústave detských chorôb v Bratislave sú na klinike detskej pneumológie a ftizeológie do odvolania návštevy zakázané. Nemocnica o tom informovala na webe.
V Národnom onkologickom ústave (NOÚ) sa zatiaľ režim návštev neobmedzil. Nemocnica však pre TASR potvrdila, že pozorne sleduje aktuálnu situáciu vo výskyte akútnych respiračných ochorení, aby v prípade potreby vedela promptne prijať adekvátne opatrenia. „V tejto súvislosti boli vedúce sestry a primári lôžkových oddelení požiadaní, aby zabezpečili informovanosť návštevníkov o nutnosti prichádzať len bez príznakov akútneho respiračného ochorenia a zároveň dodržiavať zásady hygieny rúk počas celého pobytu v nemocnici,“ uviedla pre TASR tlačová hovorkyňa a PR manažérka NOÚ Petra Mečárová.
Rovnako v bratislavskom Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) sú zatiaľ návštevy povolené na všetkých lôžkových oddeleniach. „Hospitalizovaných pacientov je možné navštevovať počas návštevných hodín (15.00 - 17.00 h, cez víkendy a sviatky 14.00 - 17.00 h). Prosíme však, aby naďalej osoby s príznakmi akútneho respiračného ochorenia nevstupovali do budov NÚSCH,“ ozrejmila pre TASR hovorkyňa ústavu Soňa Valášiková.
V Národnom onkologickom ústave (NOÚ) sa zatiaľ režim návštev neobmedzil. Nemocnica však pre TASR potvrdila, že pozorne sleduje aktuálnu situáciu vo výskyte akútnych respiračných ochorení, aby v prípade potreby vedela promptne prijať adekvátne opatrenia. „V tejto súvislosti boli vedúce sestry a primári lôžkových oddelení požiadaní, aby zabezpečili informovanosť návštevníkov o nutnosti prichádzať len bez príznakov akútneho respiračného ochorenia a zároveň dodržiavať zásady hygieny rúk počas celého pobytu v nemocnici,“ uviedla pre TASR tlačová hovorkyňa a PR manažérka NOÚ Petra Mečárová.
Rovnako v bratislavskom Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) sú zatiaľ návštevy povolené na všetkých lôžkových oddeleniach. „Hospitalizovaných pacientov je možné navštevovať počas návštevných hodín (15.00 - 17.00 h, cez víkendy a sviatky 14.00 - 17.00 h). Prosíme však, aby naďalej osoby s príznakmi akútneho respiračného ochorenia nevstupovali do budov NÚSCH,“ ozrejmila pre TASR hovorkyňa ústavu Soňa Valášiková.