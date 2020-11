V UNB otestovali od piatka 11.898 ľudí, 57 malo pozitívny výsledok

Bratislava 2. novembra (TASR) - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) sa 30. októbra až 1. novembra zapojila do celoplošného testovania obyvateľstva. TASR o tom informovala hovorkyňa UNB Eva Kliská. Antigénovými testami otestovali 11.898 osôb, a to všetkých pacientov, zdravotníckych i nezdravotníckych pracovníkov a rodinných príbuzných zdravotníkov, ktorí o testovanie prejavili záujem. Pozitívny výsledok malo 57 osôb.



„V rámci našich piatich nemocníc bolo pozitívne testovaných 24 zdravotníkov. Zdravotníci, ktorí boli antigénovým testom pozitívne testovaní, následne absolvovali PCR test. Do výsledku PCR testu zostávajú v domácej karanténe,“ priblížila Kliská.



Testovanie sa realizovalo vo vybraných priestoroch nemocníc UNB a v mobilných odberových miestach. „Na účely testovania boli vytvorené tímy, ktoré pozostávali z dvoch zaškolených zdravotníkov, ktorí museli byť negatívne testovaní antigénovým testom nie starším ako 96 hodín,“ uviedla hovorkyňa. Dodala, že osobe, ktorá bola v UNB od piatka (30. 10.) do nedele (1. 11.) otestovaná antigénovým testom, bol vydaný certifikát Ministerstva zdravotníctva SR potvrdený poverenou osobou za UNB.