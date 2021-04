V UNB sa znižujú počty hospitalizovaných s ochorením COVID-19

Bratislava 26. apríla (TASR) – V Univerzitnej nemocnici Bratislava sa postupne znižujú počty hospitalizovaných s ochorením COVID-19 a pacientov sa darí viac operovať. Na otázku TASR to uviedla jej hovorkyňa Eva Kliská.



„Podľa toho, ako presne sa dokáže odhadnúť vývoj pandémie, tak dokážeme reagovať aj my. Každé voľné lôžko využívame na zoperovanie pacienta, ktorý sa stane neodkladným," povedala.



V najväčšej nemocnici na Slovensku naďalej operujú akútne, život ohrozujúce stavy, po nich nasledujú neodkladné stavy a následne krátkodobo odkladné stavy. Kliská dodala, že podľa toho, ako sa dá odhadovať vývoj pandémie nového koronavírusu, následne môže nemocnica uvažovať o vrátení lôžok do pôvodného stavu.