V UNB zaočkovali už viac ako 3800 ľudí proti novému koronavírusu

Bratislava 8. januára (TASR) – V Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) zaočkovali vakcínou proti ochoreniu COVID-19 do utorka (5. 1.) 3894 ľudí. Pre TASR to uviedla hovorkyňa najväčšej nemocnice na Slovensku Eva Kliská s tým, že očkujú na troch pracoviskách, a to v UNB v Ružinove, na petržalskej Antolskej ulici a na Kramároch.



Na otázku TASR, koľko zdravotníckych pracovníkov stíhajú na týchto miestach denne zaočkovať, Kliská odpovedala, že očkujú podľa kapacít, ktoré UNB určuje Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, čo je každý deň 600 ľudí. "A naďalej očkujeme i zdravotníkov z našich interných zoznam, ktoré boli spustené ešte pred online registráciou," komentovala.



Doplnila, že v UNB funguje aktuálne desať očkovacích tímov, v každom tíme sa nachádzajú traja zdravotníci a jeden administratívny pracovník.